民主共和兩黨搶攻游離州 拜登優勢動搖

美國廣播公司與市場研究公司Ipsos合作在上周五、上周六做的民調反映，上周一至上周四舉行的共和黨全國代表大會，沒有推高特朗普的支持度，其民望較之前一周反跌了一個百分點至31％。按RealClearPolitics迄8月29日的數據看，拜登以49.7％支持率領先特朗普6.9個百分點。不過，上周三CNBC與Change Research發表的民調顯示，特朗普在6個游離州的支持度在8月第二、第三周有微升，拜登在該6州領先幅度因而稍為收窄。《紐約郵報》指出，拜登在游離州表現遜於上屆希拉里。

不理州長勸阻 特朗普訪威斯康星

拜登周一訪問賓夕法尼亞州西南部。其團隊預告他於9月7日美國勞動節後，將連訪威斯康星、明尼蘇達、賓夕法尼亞、亞利桑那等關鍵選舉州份。

自5月發生明尼阿波利斯警察跪頸導致黑人弗洛伊德死亡事件，種族公義與暴力事故成了輿論關注的重要議題。最近8月23日，威斯康星州基諾沙也因有警員向黑人連開7槍導致對方癱瘓，令當地局面混亂。

特朗普本周擬訪威斯康星州基諾沙與北卡羅萊納州威爾明頓等。惟威斯康星州長埃弗斯呈信勸請特朗普三思，表明擔心特朗普到訪將拖累當地民選官員「克服社會分化、團結向前的工作」。惟白宮周日晚表示特朗普依然計劃造訪基諾沙，強調此行是「協助這個偉大城市療癒與重建」，扶持當地受損的執法和商業。

（CNBC/ABC/彭博社）

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