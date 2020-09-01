美警被轟縱容民兵 專家：錯誤結盟恐失控

威斯康星州基諾沙市上周爆發新一輪反種族主義示威，17歲青年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）向示威者開槍，造成兩人死亡。有影片顯示，他在開槍前不久，曾與一群持槍男子一起，聲稱自發保護油站防搶掠。縱使當時已是宵禁時間，但警方裝甲車經過時，不但沒有驅趕，還向這班「民兵」遞上樽裝水，並用擴音器說：「我們感謝你們。」號召持槍者在槍擊案當晚聚集在基諾沙市的前市議員馬修森（Kevin Mathewson）說：「我們受到非常熱烈的歡迎。我當時站在社區的入口，警察拉下車窗說：『謝謝你們在這裏，我們不能無處不在。』」上周三記者會上，基諾沙縣警長貝特（David Beth）沒有解釋為何里滕豪斯開槍後獲准離開現場，被問到執法人員為何派水給民兵時，他說：「我們的警員會向任何人派水。」

除了基諾沙市，其他地方也懷疑有警員支持武裝分子對抗示威者。在華盛頓州斯諾霍米什縣，警察首長羅杰斯（Keith Rogers）因歡迎數十名持械男子回應網上謠傳極左組織Antifa計劃洗劫城鎮，於6月被撤換。在得州胡德縣， 一名警官5月鼓勵極右武裝組織Oath Keepers保衛達拉斯一間髮廊，因有傳聞該店舖可能被搶掠。在俄勒岡州，有警員6月被拍到告知一名武裝男子留在室內，因當時警方開始拘捕違反宵禁令的示威者。《華盛頓郵報》稱，在另一些情况，有警員被拍到與極右武裝組織成員微笑或擊拳示好。這些民兵組織力挺警方，他們的集會上標語常見「警察的命也是命」、「支持警察」等。

執法者錯認「敵人的敵人」為友

新墨西哥州伯納利歐縣地區檢察官托雷斯（Raul Torrez）已向縣內的民兵提出訴訟，試圖阻止他們擔起執法人員的職務，「我認為很多美國人都不明白民主的脆弱。民主制度出現問題的早期迹象之一，是當人們決定不再透過投票或國會立法機關解決政治分歧，而是上街用槍來解決」。曾於1990年代在極右組織任臥底的前聯邦調查員杰曼（Mike German）指出，特朗普已將「黑人的命也是命」（Black Lives Matter，BLM）示威及Antifa定性為敵人，並向警方及極右組織傳達出應該針對哪些目標的信息，「因此，這些組織與警方似乎因共同敵人而連成一線。不過若執法人員認為他們是『敵人的敵人』、因此他們就是你的朋友，這就大錯特錯。他們不是你的朋友，就如同他們所展示的一樣，即使執法人員試圖控制他們的暴力行為時，他們將依然故我。」

特朗普讚極右支持者「偉大愛國」

特朗普支持者上周六與BLM示威者在俄勒岡州波特蘭市爆發衝突，之後一名極右組織支持者中槍死亡，特朗普未為事件降溫，槍擊案事件後，他在Twitter分享支持者駕車入波特蘭的影片，讚他們是「偉大愛國者」。民主黨藉波特蘭市長惠勒（Ted Wheeler）斥特朗普製造仇恨和分裂，民主黨總統候選人拜登則炮轟特朗普鼓吹暴力。

（華盛頓郵報/The Intercept/BBC）