極右燒《可蘭經》 瑞典300人抗議掀騷亂

一群右翼人士定於上周五的伊斯蘭主麻日（星期五的禮拜），在馬爾默舉行「北歐國家的伊斯蘭化」會議，還邀請了丹麥極右翼反移民政黨「強硬路線」（Hard Line）領袖帕盧丹（Rasmus Paludan）與會和發言。市政府上周三已否決集會申請，帕盧丹亦在上周五下午被瑞典當局拒絕入境和遣返，不過集會依舊在市內一間清真寺旁舉行。會上帕盧丹的支持者焚燒一本《可蘭經》，又在廣場上把另一本《可蘭經》當球踢。

有關片段在網上流傳，觸發當地穆斯林憤怒，他們指摘警方縱容右翼人士焚經。有年輕人成群結隊揮舞從路牌和金屬欄柵上取下的鐵通，砸碎巴士候車亭，有人扔石頭、擲煙花，又在路上縱火焚燒車輛、車胎、垃圾桶等雜物。

警方發言人昨稱，當天約有300人遊行示威，入夜後暴力升級，直至周六清晨始平息。事件中有數名警察受輕傷，10至20名抗議者被捕，但隨後全部獲釋。另有6名參與焚經集會者，因煽動種族仇恨被捕。

（法新社/衛報）