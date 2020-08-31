澳洲稱抗外國干預 無限時免費教移民英語

身兼澳洲多元文化事務部長的塔奇上周五說，不懂英語的移民將可免費參加成人移民英語計劃（AMEP）英語課程，不設堂數和時間上限，直至能應付日常生活所需。AMEP課程原本上限510小時。他說：「沒英語技能，移民就不太可能找到工作，不太可能融入社會，也不太可能參與我們的民主制度。」

稱依賴外語信息易成外國勢力目標

澳洲人口約2500萬。根據人口普查數據，自稱英語不靈光或完全不能說的澳洲人，由2006年的約56萬人增至2016年的約82萬人。

塔奇雖沒明言中國，但指出外國干預澳洲的程度「前所未見之大」，「外國行動者有多重目的，但其一是藉由令人離棄澳洲，轉移效忠對象而加劇社會分化。他們謀求在政府和機構中散播不信任」。他指出，澳洲社會每個部分都可能是外國勢力的目標，例如國會議員及其職員、各級政府官員、傳媒、評論員、商界領袖、大學等。

塔奇警告，惡意信息和宣傳可能通過受到外國資助控制的外文傳媒等媒體傳播。如國民因英語欠佳，需要依賴外語信息來源，便可能造成特別大的影響，因此新移民尤其容易成為外國勢力的目標，「部分人因曾批評祖國而受威脅噤聲，有人則被招攬或被迫協助監視所屬社區中那些對相關國家持異見的人士」。

澳洲近年與中國關係惡化，當地政界屢警告中國恐透過當地中國公民滲透，中方則否認干預澳洲內政。澳洲價值守護聯盟聯合的創辦人鍾錦江（Mike Zhong）贊同政府反制外國勢力干預。他聲稱這數十年間，目睹中共勢力滲透的問題，例如愈來愈難在中文報章刊登紀念六四活動的廣告。

專家:針對華人恐適得其反

不過，悉尼大學技術學院的澳洲—中國關係研究所長勞倫斯森（James Laurenceson）指出，堪培拉政府質疑中國出生的澳洲籍華人的忠誠，可能會適得其反，不公對待中國出生國民的做法會危害澳洲社會結構，可能比中國政府試圖分裂澳洲帶來的危害更大。

（金融時報/澳洲廣播公司/澳洲公營廣播電台）