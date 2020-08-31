菅義偉有意選首相 自民黨二階派支持

消息稱，菅義偉前日（29日）與二階秘密會談，向對方表明有意參選。二階則回應稱「希望你多多努力」。有二階派幹部向《朝日新聞》稱，菅義偉料將視乎輿論動向決是否參選，目前該派系已決定予以支持。時事通信社亦指出，自民黨內的主流派系如細田派、竹下派等，以及許多無派系議員已均有意支持菅義偉。

71歲的菅義偉出身秋田縣農家，1996年首次當選眾議院議員，在黨內無派系。安倍晉三兩度出任首相時，菅義偉均出任內閣官房長官，多次協助安倍應付管治危機。此前表明無意競逐首相的菅義偉前日在博客上撰文，首次談及安倍在上周五因病辭任首相一事，稱對事件感遺憾，「但我會為了守護國民生命與生活，全力盡自己的本分」。有分析認為，菅義偉將成安倍政策的忠實繼承者，獲各方認受，可避免黨內分裂，同時他亦有經驗應付尚未結束的新冠疫情。

小泉進次郎不參選

目前自民黨中央傾向在9月13日舉行國會兩院議員總會投選新任黨總裁，不舉行黨員投票，並在9月17日召開臨時國會會議選舉首相。環境大臣小泉進次郎昨表明不會參選，但會支持防衛大臣河野太郎加入戰團，認為有助改革政府。曾透露有意參選的河野則稱，希望與盟友再商討。民望較高的自民黨前幹事長石破茂則表示，會視乎選舉方式決定是否參選，強調缺乏全體黨員表決的正式授權便難以推動強勢政治。

（綜合報道）