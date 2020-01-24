BLM示威者撼特朗普擁躉 1人中槍亡

特朗普的支持者當日聚集在市郊，並為參與活動的數百輛車輛擬定路線，讓它們在遠離市中心的公路行駛。然而有部分人直接駛進市中心，並與另一方的示威者起衝突。有人從皮卡車後箱發射漆彈槍，對方則擲物還擊；部分人毆鬥，亦有人駕車撞單車，警方後來趕到現場。

中槍者戴極右組織徽章帽子

《紐時》引述一段從街道另一側拍攝的片段，顯示有一小班人出現在停車場外的路面，然後有人開槍，一名男子倒臥街上。中槍男子戴著波特蘭極右組織「愛國祈禱者」（Patriot Prayer） 徽章的帽子，該組織過去都曾與示威者起衝突。

波特蘭警方稱警員接近晚上9時收到槍擊報告，後來發現一名受害人胸口中槍，並確定已死亡，但未有公布懷疑槍手的任何資料。

特朗普周二到訪基諾沙

波特蘭因弗洛伊德死亡而持續3個月的反警暴和反種族歧視示威，參與人數時有增減。到了威斯康星州基諾沙市黑人男子布萊克（Jacob Blake）上周日被警員從後連開7槍重傷一事，除了在基諾沙市，亦觸發波特蘭及其他城市民眾新一輪抗議。

至於上周四正式接受共和黨提名競逐連任總統的特朗普，將於周二到訪基諾沙市。

白宮發言人稱他將與警員會面，並調查最近騷亂造成的損失，但當被問及會否見布萊克的家人時，發言人指特朗普相關行程仍未有定案。

（紐約時報/BBC/中央社）