前情報官質疑混淆中俄干預威脅

公開影響戰vs.暗中干預投票

在伊凡尼納宣稱俄羅斯欲詆毁阻撓拜登，中國則不希望特朗普連任，又指中方試圖塑造美國政策環境，並向不利中方利益的政治人物施壓之後，白宮國安顧問奧布萊恩隨即指中方正擴大其「影響戰」。但民主黨眾議院議長佩洛西反駁，強調中俄情況並不對等，指俄羅斯每天24小時都在干預美國大選，2016年如是，今屆亦如是，要求情報體系須為說法提供更多資訊。

《紐約時報》亦引述多名情報官員指出，俄羅斯是遠更嚴重和即時的威脅。他們認為中方確希望特朗普輸掉大選，亦尋求增加對美國政壇的影響力，但中方領袖尚未決定是否直接影響總統大選。

然而美國情報部門確有警惕北京介入的聲音。國家安全總監拉特克利夫回覆《華盛頓觀察家報》查詢時，強調中國為美國帶來的國安威脅比任何國家都要大，「包括選舉影響和干預」。早在今年1月，情報體系主管選舉威脅問題的皮爾森（Shelby Pierson）向國家公共廣播電台（NPR）明言，有2016年俄國介入舊例，有更多國家嘗試照辦煮碗，中國、伊朗、非國家單位和黑客示威者等都值得關注。

（紐約時報/Politico/路透社/NPR）