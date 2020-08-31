前情報官質疑混淆中俄干預威脅

【明報專訊】在4年前的美國大選之後，「通俄門」便一直成為籠罩特朗普頭頂的陰霾，如今仍不例外。但國家反情報及保安中心總監伊凡尼納（William Evanina）本月初罕有地公開表明，俄羅斯、中國和伊朗皆在嘗試干預今屆大選，反惹來更多黨派爭拗。當局一直在警告來自北京的挑戰，但民主黨人質疑伊凡尼納錯誤地將中俄對美國選舉保安的威脅相提並論。部分退休情報官員則質疑，伊凡尼納把中方公開的「影響戰」跟俄方偷偷摸摸的干預投票混淆了。
公開影響戰vs.暗中干預投票
在伊凡尼納宣稱俄羅斯欲詆毁阻撓拜登，中國則不希望特朗普連任，又指中方試圖塑造美國政策環境，並向不利中方利益的政治人物施壓之後，白宮國安顧問奧布萊恩隨即指中方正擴大其「影響戰」。但民主黨眾議院議長佩洛西反駁，強調中俄情況並不對等，指俄羅斯每天24小時都在干預美國大選，2016年如是，今屆亦如是，要求情報體系須為說法提供更多資訊。
《紐約時報》亦引述多名情報官員指出，俄羅斯是遠更嚴重和即時的威脅。他們認為中方確希望特朗普輸掉大選，亦尋求增加對美國政壇的影響力，但中方領袖尚未決定是否直接影響總統大選。
然而美國情報部門確有警惕北京介入的聲音。國家安全總監拉特克利夫回覆《華盛頓觀察家報》查詢時，強調中國為美國帶來的國安威脅比任何國家都要大，「包括選舉影響和干預」。早在今年1月，情報體系主管選舉威脅問題的皮爾森（Shelby Pierson）向國家公共廣播電台（NPR）明言，有2016年俄國介入舊例，有更多國家嘗試照辦煮碗，中國、伊朗、非國家單位和黑客示威者等都值得關注。
（紐約時報/Politico/路透社/NPR）
相關字詞﹕干預選舉 通俄門 2020美國總統大選