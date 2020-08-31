憂國會泄密 美情報總監停大選安全聽證 改書面回覆 惹隱瞞俄出招質疑

稱資訊「不被政治化」「免遭濫用」

ODNI原定下月有國會聽證會，回答大選安全提問，但將不會派員親身作供，改以書信回覆。根據全國廣播電台（NPR）取得ODNI致送國會信函的副本，顯示拉特克利夫（John Ratcliffe）寫明提供書面更新，可有助ODNI資訊「不會被誤解或政治化」，也有助保護消息來源、其取得方式以及最敏感情報「免於額外未經授權的曝光或濫用」。《衛報》和CNN也分別引述ODNI官員指出，此舉是回應最近幾次聽證會後有敏感資訊未經授權曝光的情况，因此改以書面方式匯報。

上述決定惹來眾議院民主黨人的巨大不滿，他們如今正就特朗普會否受惠於俄羅斯再次涉嫌干預美國大選而窮追猛打。眾議院議長佩洛西與眾院情報委員會主席希夫聯合發表聲明，斥ODNI做法令人震驚地拋棄保持及時向國會匯報的法律責任，又背叛公眾對外國勢力如何顛覆美國民主制度的知情權。二人強調情報屬於所有美國人，不是屬於作為監護者的機構部門，「美國人有權利和有需要知道另一國家——即俄羅斯——正試圖協助決定誰是他們（美國人）的總統」。

一名眾院委員會職員則稱，即使此前聽證會後情報外泄的憂慮已浮面，ODNI仍曾提出下月為參眾兩院相關委貝會舉行親身聽證會，但如今撤回提議。

前情報總監：免說錯話觸怒特朗普

前國家情報總監克拉珀（James Clapper）指出，改以書面作證無疑會限制議員向情報官員即時提問的能力。他向CNN解釋，書面報告可避免反覆詢問，後者有助尋根究柢。他懷疑拉特克利夫想避免這一點，以免有可能說錯什麼觸怒總統特朗普，但此舉會妨礙選民得知外國介入政治進程的信息，「最值得關注的是俄羅斯」。

共和黨的署理參議院情報委員會主席魯比奧上周六晚發聲明，指已施壓拉特克利夫承諾在選舉安全問題上全面通報國會，對方也「毫不含糊地」表明會繼續履行責任，「尤其是，他明確表示參院情報委員會將繼續收到所有監管議題的簡報，包括選舉事宜」。但這不代表恢復親身出席聽證會，魯比奧同樣批評過去幾次聽證會的外泄問題。

總統特朗普上周六往得州視察風災災情時，也強調防範外泄的問題，指拉特利克夫希望以不同的場所匯報，是因為「委員會存在泄密者」。

（紐約時報/NPR/CNN/衛報）