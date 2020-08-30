日揆之戰開跑 四大挑戰考驗繼任人

自民黨幹事長二階俊博負責決定選舉形式與日程，預料周二（9月1日）作最後決定。黨規規定，若總裁在任內辭職，可由兩院議員總會選出新總裁，選舉人包括國會兩院議員及各地區3名代表，過程比一般包括黨員和黨友票的選舉快。黨內高層傾向以這個形式盡快選出新總裁，避免出現政治空白，但有聲音認為難反映黨員意向，有年輕一代議員發起聯署，要求讓黨員和黨友投票。一般而言，黨總裁會出任首相。

石破黨內支持度低 岸田知名度不足

目前岸田文雄和石破茂參選姿態最為積極，分析認為若選舉僅由兩院議員總會投票，將不利民望高企但在黨內支持度低的石破；岸田的知名度不及石破，傳媒策略將成重要課題。副首相麻生太郎表明無意競逐總裁，但未知「麻生派」支持的河野太郎會否出戰。他昨日表示，隨着與美國防長埃斯珀的會談結束，將開始認真考慮是否出選，並希望先諮詢盟友。《產經新聞》報道，派內有高層認為現時未是時機。無派閥的菅義偉則未明確表達意向，有分析認為他與二階俊博關係良好，「二階派」或成其後盾。

四大挑戰：奧運、疫情、經濟、中日關係

明治大學政治學教授西川伸一認為，鑑於自民黨預定明年9月舉行總裁選舉，大選或緊接10月舉行，相信安倍繼任人的角色更似是看守首相，外交和經濟等關鍵政策不會大變。東京大學名譽教授山本吉宣認為，繼任人將面臨重大挑戰，包括當下的疫情，安倍政府就屢被批反應過慢。另外，中日近年關係回暖，但因應中美關係緊張、國民對新冠病毒的憂慮和香港局勢，新首相須平衡各項議題。東京奧運因應疫情延至明年7月開幕，但屆時能否舉行仍是未知之數。疫情重創日本旅遊業，若今冬爆發新一波疫情，或進一步打擊於疫情爆發前已陷入衰退的經濟，如何推動經濟復蘇亦是當務之急。

美國總統特朗普上周五對安倍辭職表示遺憾，形容他是「很棒的朋友」，向他致以最崇高敬意。他稱讚安倍非常熱愛自己的國家，計劃致電對方。日本傳媒報道，安倍將於下周一與特朗普通電話，預料將表達即使新政權成立，美日同盟關係的重要性不變。

（產經新聞/法新社/共同社）