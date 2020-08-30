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2020年8月30日星期日
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土耳其截6希臘戰機 領海衝突升溫 歐盟下月峰會擬制裁土耳其
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承馬丁路德金精神 續反種族主義遊行
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【明報專訊】美國首都華盛頓上周五（28日）有數以千計示威者聚集在林肯紀念堂，參與反種族主義和反警暴的大型遊行，並紀念民權領袖馬丁路德發表《我有一個夢》經典演說57周年。
（法新社）
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