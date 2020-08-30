漏油水域救幼豚不果 海豚母同亡

數千人示威 要求調查因果

過去一星期，毛里求斯已發現有至少38條海豚屍體被沖上岸。載有4000噸燃油的日本貨輪「若潮」（MV Wakashio）號7月25日在毛里求斯海域擱淺漏油，該國一批漁民特地往現場附近有油污流入的潟湖營救海豚，希望把海豚帶出大海尋找生機，但迄前日早上，那兒200條海豚之中，已有25至30條死亡，另外有的要不是受了傷就是載浮載沉。漁民哈納耶（Yasfeer Heenaye，譯音）還拍到一對海豚母子垂死掙扎的悽苦情景。海豚嬰孩累得不再游了，海豚媽媽卻不肯捨牠離開。她全程想保護孩子，把他推向海豚群。到小海豚最終反肚浮在海面，海豚媽媽依然努力救兒，直至抽搐死亡沉入海底。

數千人昨日在首都路易港（Port Louis）示威，要求調查「若潮」號漏油與海豚死亡事件關係，並質疑政府掩飾漏油危機。政府成立了委員會調查漏油，獸醫暫時解剖了2條海豚，暫未發現油污。環保組織則要求安排民間代表出席現場解剖及讓獨立專家提供第二意見。

（路透社）