微晶片植入豬腦 馬斯克研治腦損傷

腦部活動數據 藍牙傳送手機

Neuralink的研究人員表示，兩個月前把直徑約23毫米的微型晶片，嵌入於3頭豬的顱骨，晶片的1024個纖細電極，就能從腦部外層穿透入其下連接豬鼻的腦區，跟豬鼻相關的腦部活動數據會透過藍牙技術無線傳送給電腦或手機。例如當牠們的鼻子碰觸東西時，更多神經元受激發，電腦就會顯示一系列的點和發出一連串聲音。

硬幣大小 「解決失明癱瘓抑鬱」

該公司去年發表的同類裝置，是內附感應器而戴於耳後的東西。而新產品則縮細至只有一枚硬幣大小，「與顱骨齊平」，表面看幾乎隱形。該公司合計有3頭豬植入了裝置，現况良好。Neuralink老闆馬斯克在上周五晚的發表會中宣稱，植入過程可少於1小時，而且毋須全身麻醉。他說，有朝一日，這東西應該能夠「糾正」電子訊號，「解決記憶力衰退、失明、癱瘓、抑鬱、失眠、劇痛、焦慮、成癮、中風和腦損傷」。

專家：待觀察電線易受損缺點

多倫多大學神經科學研究員莫法特（Graeme Moffat）表示，Neuralink新晶片無論在體積、電源管理與無線功能，都超越了當今科學。史丹福大學神經科學專家史塔維斯基（Sergey Stavisky）表示，Neuralink晶片一年間有着飛躍進步。不過，有專家認為，研究仍須持續以探看此裝置的耐用持久程度，原因是電線有易受損的缺點，而植入腦部晶片又會隨時間降解。

（The verge/路透社/金融時報）