希臘小島成焦點 島民淡定

面積只有約10平方公里的卡斯特羅里佐島遠離希臘本土，距土耳其海灣小鎮卡什（Kas）僅兩公里。全島500名居民，半數為軍人，是擁有漂亮海灘的旅遊勝地。7月下旬，土耳其與希臘戰機在該島上空展開「空戰」，曾嚇跑島上旅客，造成新冠疫情封鎖後另一波經濟打擊。

島民:無人害怕 鎮長:與土國有經濟聯繫

不過，島民對兩國紛爭似乎不當是一回事。駕船接載旅客和島民往返小島與卡什鎮的45歲卡拉伊安尼斯說：「根本無人害怕。」漁民阿赫拉迪奧蒂斯亦表示，自出生以來，便聽慣土耳其人要入侵的說法。62歲紀念品店東德麗特薩說，島民常處於希臘和土耳其關係轉變的鋒口上，但希臘籍的島民跟土耳其人連繫緊密又和睦。

該島的副鎮長阿米加達洛斯說：「我們與對面的小鎮連為一體，共同舉辦文化節，且有着重大的經濟聯繫。」他表示，島民會因應兩國關係轉趨緊張而保持警惕，但同時會保持鎮定，不會改變日常生活。

（法新社/希臘城市時報）