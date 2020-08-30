土耳其截6希臘戰機 領海衝突升溫 歐盟下月峰會擬制裁土耳其

土耳其上周四透過海上通訊系統Navtex發出最新警報，宣布第二度延長其地質研究船「奧魯奇雷斯」號（Oruc Reis）在東地中海的勘探能源活動4天，直至9月1日。希臘視之為侵犯其專屬經濟區的行為。土耳其國防部上周五表示，土耳其空軍雷達系統前一天偵測到6架希臘F-16戰機從克里特島（Crete）起飛，前往南塞浦路斯方向，為阻止希臘戰機進入勘探能源空域，土耳其隨即派出多架F-16戰機攔截，並將之驅離。希臘傳媒則報道，希臘戰機在返回克里特島基地時遭土耳其戰機騷擾。

希臘與埃及本月6日簽署的海洋邊界協議，在東地中海劃設兩國鑽探石油和天然氣的專屬經濟區，引發土耳其不滿，土方認為該協議規定的海上專屬經濟區侵犯了土耳其的權益。土耳其隨後宣布恢復「奧魯奇雷斯」號在東地中海的勘探活動，並曾引發土耳其與希臘軍艦碰撞事件，法國一度派兵到現場戒備。安卡拉政府堅持塞浦路斯島附近的能源資源，必須由北塞浦路斯土耳其共和國（TRNC）與南塞浦路斯希族塞人政府之間公平共享。

兩國擬同開軍演對峙

希臘議會在上周四晚表決通過了政府與埃及的協議前幾小時，土耳其就宣布延長其勘探船在東地中海爭議海域的作業時間。土耳其昨在塞浦路斯西北對開海域進行軍事演習，將持續兩周，希臘日前亦表示會在克里特島對開舉行軍演，令該區緊張局勢升級。希臘媒體稱，此次希土爭端是1996年以來最嚴重的一次對峙，希臘《每日報》社評指出，當前希土關係正處於近20年來最關鍵的時刻。

歐盟商支援希臘 禁土國用歐盟港口

歐盟上周五警告，若外交對話未能解決土希在該區的爭端，9月24日及25日的歐盟峰會將討論制裁土國。相當於歐盟外長的外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）上周五在柏林討論如何支援希臘。他表示，歐盟希望給予一次「嚴肅的對話機會」，但強調在該危機中，歐盟堅定支持成員國希臘和塞浦路斯，警告若與土耳其交涉未有任何進展，歐盟會在下月底的峰會上，商討制裁土耳其，包括限制該國在受爭議水域勘探天然氣、禁止土耳其船舶使用歐盟港口及物資等。土耳其副總統奧克塔伊（Fuat Oktay）昨批評「歐盟一邊呼籲對話，一邊又制定其他計劃，反映缺乏誠意。土耳其會毫不猶豫捍衛自己的利益」。

（路透社/法新社/新華社/TRT World）