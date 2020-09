特朗普提名演說：拜登當選毁美國夢

特朗普在白宮南草坪發表70分鐘演說,列舉任內在經濟、軍事、外交等領域取得的政績,同時猛烈抨擊拜登的政策主張。他聲言如果左派得到權力,就會摧毁市郊和沒收槍支,並委任會取消憲法第二修正案(持槍權利的法律基礎)或其他憲制自由的大法官——這幾點都是保守派選民忌憚會發生的情况。特朗普隨後直斥拜登是「美國就業職位的破壞者」,甚至可能會破壞美國的偉大。他公開質疑拜登無能力抗衡桑德斯等「過激馬克思主義者」的施壓,只會淪為「「社會主義的特洛伊木馬」。

特朗普在談及貿易議題時,不忘展示「美國優先」和反華形象,宣稱連任後會向離開美國為其他地方創造就業職位的公司徵收關稅,並諷刺拜登「逢中必軟」。他在演說中15次提到中國,直言拜登的政見主打「中國製造」(Made in China),而他是「美國製造」(Made in the USA)。

15次提中國 質疑拜登「逢中必軟」

特朗普無論在接受記者提問和在演說上,都未有點名提到引發新一輪示威和混亂的導火線——在威斯康星州基諾沙市被白人警員槍傷的黑人布萊克,反而用大段篇幅頌讚一名遭歹徒殺害的紐約女警探。他警告,倘若拜登上台,將會向全國警察「閂水喉」,「在拜登治下的美國,沒有人會安全」。

臨近演講尾聲,特朗普總結道,選民要在「兩個政黨、兩種願景、兩套哲學或兩款議程」中作更明確的選擇,以決定到底要「挽救美國夢」還是「容許社會主義議程毁壞我們珍視的命運」,「這場選舉會決定我們要保護守法美國人,還是放任暴力和無政府主義的煽動者和罪犯,威脅我們的市民」。

紐時:共和黨把大選描繪成抗左翼聖戰

自由派傳媒對特朗普的論述加以反駁,指他謊話連篇,例如拜登本人並不贊成削減警隊資源,對左翼政綱的接受程度也不為黨內進步派滿意。《紐約時報》甚至形容,特朗普及共和黨人在黨大會試圖將大選描繪成「對抗左翼意識形態和暴力社會騷亂的十字軍聖戰」。《華盛頓郵報》統計發現,特朗普在演講中41次提及拜登的名字,而拜登在一周前的接受提名演說中,卻一次都沒有點名特朗普。

拜登在特朗普演說後接受CNN訪問,反擊特朗普的指控,直斥特朗普及其盟友才是「為(美國街頭的)暴力助威」,藉此撈取政治利益,強調自己「很久之前」已譴責暴力示威,又指現時的暴力都是在「特朗普治下的美國」發生。

