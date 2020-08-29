特朗普提名演說：拜登當選毁美國夢

特朗普在白宮南草坪發表70分鐘演說，列舉任內在經濟、軍事、外交等領域取得的政績，同時猛烈抨擊拜登的政策主張。他聲言如果左派得到權力，就會摧毁市郊和沒收槍支，並委任會取消憲法第二修正案（持槍權利的法律基礎）或其他憲制自由的大法官——這幾點都是保守派選民忌憚會發生的情况。特朗普隨後直斥拜登是「美國就業職位的破壞者」，甚至可能會破壞美國的偉大。他公開質疑拜登無能力抗衡桑德斯等「過激馬克思主義者」的施壓，只會淪為「「社會主義的特洛伊木馬」。

特朗普在談及貿易議題時，不忘展示「美國優先」和反華形象，宣稱連任後會向離開美國為其他地方創造就業職位的公司徵收關稅，並諷刺拜登「逢中必軟」。他在演說中15次提到中國，直言拜登的政見主打「中國製造」（Made in China），而他是「美國製造」（Made in the USA）。

15次提中國 質疑拜登「逢中必軟」

特朗普無論在接受記者提問和在演說上，都未有點名提到引發新一輪示威和混亂的導火線——在威斯康星州基諾沙市被白人警員槍傷的黑人布萊克，反而用大段篇幅頌讚一名遭歹徒殺害的紐約女警探。他警告，倘若拜登上台，將會向全國警察「閂水喉」，「在拜登治下的美國，沒有人會安全」。

臨近演講尾聲，特朗普總結道，選民要在「兩個政黨、兩種願景、兩套哲學或兩款議程」中作更明確的選擇，以決定到底要「挽救美國夢」還是「容許社會主義議程毁壞我們珍視的命運」，「這場選舉會決定我們要保護守法美國人，還是放任暴力和無政府主義的煽動者和罪犯，威脅我們的市民」。

紐時：共和黨把大選描繪成抗左翼聖戰

自由派傳媒對特朗普的論述加以反駁，指他謊話連篇，例如拜登本人並不贊成削減警隊資源，對左翼政綱的接受程度也不為黨內進步派滿意。《紐約時報》甚至形容，特朗普及共和黨人在黨大會試圖將大選描繪成「對抗左翼意識形態和暴力社會騷亂的十字軍聖戰」。《華盛頓郵報》統計發現，特朗普在演講中41次提及拜登的名字，而拜登在一周前的接受提名演說中，卻一次都沒有點名特朗普。

拜登在特朗普演說後接受CNN訪問，反擊特朗普的指控，直斥特朗普及其盟友才是「為（美國街頭的）暴力助威」，藉此撈取政治利益，強調自己「很久之前」已譴責暴力示威，又指現時的暴力都是在「特朗普治下的美國」發生。

（路透社/紐約時報/CNN/中央社/新華社）

（美國大選）