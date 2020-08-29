安倍屬意岸田文雄 石破茂民間呼聲高

鋪路「讓位」岸田 總裁或由國會黨員遴選

安倍2012年12月第二度上台執政後，借助重奪政權後獲得的凝聚力，推動以首相官邸主導的「安倍一強」體制。不過，因應對新型冠狀病毒疫情不力，加上自身健康問題，令安倍陣營勢力受動搖。共同社上個周末進行的全國民調顯示，曾在2018年自民黨總裁選舉中單挑安倍的石破茂以23.3%支持率，成為民間最獲支持的下任首相人選，岸田等人的支持率僅得個位數。

雖然安倍對於多番批評其施政的石破不滿，傾向由岸田接班，惟岸田聲勢提振乏力，早前提出向貧窮家庭提供30萬日圓（約2.2萬港元）現金補助等疫情紓困措施卻因盟友反對而須改變方針，招致遭抨擊欠缺領導力。《日經》透露，領導自民黨第二大派系的副首相兼財相麻生太郎曾對系內盟友河野有意競逐下任黨總裁一事面露難色，直言「連岸田文雄參選亦有難度」。

主管總裁選舉事宜的幹事長二階俊博被視為有力造王者。二階此前表明支持石破，盛讚其為「明日之星」，他亦讚譽菅義偉是人材，尤其是在應對疫情上表現甚佳，不過二階與岸田等人亦保持全面關係。路透社引述黨內消息指出，安倍在任期屆滿前辭任，可避免舉行黨大會補選總裁，而改由國會兩院議員及地區代表投票選定，對地方民望較高、但不待見於黨內的石破或較不利，甚至形成變相向岸田「讓位」的局面。

（日本經濟新聞/路透社）