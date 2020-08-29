「三箭」振經濟贏民心 抗疫不力捱批

安倍任內力推「三支箭」政策，包括推動寬鬆貨幣政策、擴大財政支出和推動結構經濟改革，刺激企業投資。他在2014年和2019年兩度上調消費稅至現時的10%，有助改善政府財政。日經平均指數在2018年10月一度創下27年來高位，就業市場亦有改善， 2018年8月每名求職者的工作機會倍率升至45年新高。日本國內生產總值2013年增長2.6%，往後每年增長率大多保持在0%至1%。受疫情影響，日本今年第二季度經濟較去年同期收縮達27.8%，是歷來最差。日本通脹則依然疲弱，未實現央行提出的2%通脹目標。

提出修憲提升自衛隊地位 未竟全功

另外，他提出「俯瞰地球儀的外交」，積極進行外訪，與美國總統特朗普建立緊密關係。不過，他定義為「戰後外交總結」的朝鮮綁架日本人問題，以及涉及北方領土問題的日俄和平條約等則停滯不前，對韓亦因「慰安婦」等問題關係跌至近年谷底。他提出將自衛隊的地位寫入憲法第九條，但任內未能如願。

自民黨在安倍領導下6度勝出國會選舉，政治形勢更被稱為「安倍一強」。惟他屢涉醜聞，包括2017年右翼辦學團體森友學園被揭廉價購得國有土地建校，去年又被批涉利用公帑舉行「賞櫻會」慰勞支持者。在抗疫方面，安倍政府初期屢被批反應過慢，表現不及地方知事果斷。《朝日新聞》的民調顯示，安倍內閣支持度5月跌至29%，是他二度執政以來新低，7月回升至33%。

（NHK/日經新聞）