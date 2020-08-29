潰瘍性大腸炎復發 近日傳出吐血 第二度因病引退 安倍「斷腸之痛」

安倍在記者會上說，6月接受定期身體檢查時發現潰瘍性大腸炎有復發迹象，雖然已服用藥物，但身體上月中起出現異常，容易感到疲倦。至本月上旬確認潰瘍性大腸炎復發，未來需接受治療，在體力並非處於最佳狀態下，為免在重要的政治判斷中出錯，決定辭去首相職務。安倍稱，本周一（24日）覆診後，自己一人考慮後決定辭職，由於9月自民黨將有人事安排，加上國會復會，無法保證身體狀况可持續改善，「為免在應對新冠病毒疫情之際造成政治空白，我認為只能在這個時候辭職」。

稱辭職避免抗疫期間政治空白

對於辭職一事，他直言感到傷痛，說：「對未能解決朝鮮綁架日本人問題感到痛悔之極，還有與俄羅斯的和平條約以及修改憲法，志向未酬就放棄職務如斷腸之痛」。安倍表示會留任直至選定下任首相，對於記者列舉多名熱門新首相人選，包括自民黨政務調查會長岸田文雄、前幹事長石破茂和內閣官房長官菅義偉等，安倍不點名稱他們都是有希望的人選

安倍自10多歲起罹患潰瘍性大腸炎，2006年，他以52歲之齡成為二戰後最年輕首相，但在任僅一年就因病情惡化辭職。及後他服用新藥，病情趨向穩定，2012年再度當選自民黨總裁，同年帶領自民黨在眾議院選舉奪回執政權，事隔5年再出任首相。他在今年8月24日以連續在任2799日，超越其外叔公佐藤榮作成為連續在任時間最長的首相。由於新冠疫情爆發，安倍自1月26日起連續工作147天，周末亦要加班，消息人士形容他明顯出現疲態，本月初更有傳媒報道他上月曾在辦公室吐血，引起憂慮。安倍本月17日曾到慶應大學醫院就診約7個半小時，24日再到醫院覆診約3個半小時。當時他稱是聽取17日身體檢查的報告，並進行追加檢查。

日經平均指數一度跌逾600點

安倍請辭的消息傳出後，政界紛表震驚，日經平均指數跌幅一度超過600點。法務大臣森雅子和奧運大臣橋本聖子均稱感到驚訝，前者稱看到他昨日在抗疫對策本部的表現，以為他會繼續出任首相。在野立憲民主黨的國會對策委員長安住淳表示，安倍辭職對政局的影響無法估算，預料將衍生截然不同的政治局勢，「『安倍一強』迎來終結，是這10年來帶來最大影響的事件」。

安倍任期原定明年9月結束，「後安倍時代」的首相人選一直備受關注。自民黨總裁選舉的形式與日程將交由幹事長二階俊博決定，預料9月中舉行。岸田文雄、在上屆黨總裁選舉挑戰安倍失敗的石破茂，以及前總務大臣野田聖子都表示有意參選。二階俊博昨日亦點名提到菅義偉是有力的候補人選。

中國外交部：願續推動兩國關係改善

中國外交部發言人趙立堅表示，中方願繼續推動中日關係改善發展。韓國青瓦台對安倍突然離職感遺憾，韓國將與新首相和內閣繼續合作改善關係。歐洲理事會主席米歇爾感謝在安倍領導下，歐盟和日本建立更緊密和堅固的關係。德國總理默克爾對安倍突然辭職感到遺憾，並讚揚他任內致力推行多邊主義的努力。俄羅斯克里姆林宮讚揚安倍為兩國關係帶來無價貢獻。

（NHK/朝日新聞/共同社/法新社/路透社）