放飛染菌蚊子 印尼社區登革熱大減77%

研究由「世界蚊子計劃」（World Mosquito Program）等機構實行，以人口約31.2萬的印尼日惹市為試點。研究人員將受到名為沃爾巴克氏菌（Wolbachia）的天然細菌感染的蚊卵分發給當地特定地區的家庭，為期6個月，估計合共有600萬隻蚊子在13平方公里範圍內釋出。受感染蚊子與野生蚊子互動時便會將細菌傳播。其餘地區則沿用一般方式防疫，不會釋出受感染蚊子。受感染蚊子行為與一般蚊子無異，其族群數量亦不會減少，但其傳播病毒的能力卻會大幅減弱。研究發現，與沒有釋出受感染蚊子的地區相較，實驗地區的登革熱感染數字少77%。

沃爾巴克氏菌抑制登革熱病毒

參與研究的世界蚊子計劃傳染病學家安德斯（Katie Anders）表示，雖然暫未確認為何沃爾巴克氏菌能夠減低登革熱傳播，有可能是細菌與登革熱病毒為自我複製而爭奪蚊子體內資源，令登革熱病毒無法滋長，又或是細菌可能觸發蚊子的免疫系統，令病毒無法存在。她對受感染蚊子局部消除日惹市的登革熱疫情感樂觀，未來將擴展測試範圍。

登革熱為常見於熱帶地區的急性傳染病，沒有針對式治療，嚴重可致命。近年因全球暖化，令爆發情况惡化，部分以往未曾出現登革熱的地區亦出現個案。世界衛生組織統計，去年全球錄得420萬宗登革熱個案。

（衛報）