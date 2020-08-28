4級颶風襲路易斯安那 60萬人疏散

當局預警「災難級風暴潮」

勞拉周二從1級颶風快速增強，至周三晚升格為4級颶風，逼近海岸時的最高風速達到每小時150英里（約每小時241公里）。當局事前預計「勞拉」引發的「災難級風暴潮」會侵襲路易斯安那州西部沿海地區至得州邊境，部分地區水位可能上升最多20呎（6米），可能是自2005年颶風卡特里娜吹襲墨西哥灣以來最嚴重。美國國家颶風中心 （NHC）表示，勞拉昨在路易斯安那州的卡梅倫（Cameron）登陸，靠近得州邊境。它登陸時正值漲潮時，並從溫暖的墨西哥灣取得能量。

墨西哥灣煉油設施受威脅

路易斯安那州和得州政府事先對於沿海逾約62萬名居民發出強制疏散令，但沿岸的卡梅倫縣有最少150人拒絕撤離，選擇在高架房屋和露營車中度過風災。因預測惡劣天氣會持續多個小時，官員稱要到黎明時才能了解損毀情况，屆時亦會開始搜救工作。

風暴潮促使路易斯安那州當局強制疏散人口約7.8萬人的城市查爾斯湖（Lake Charles），憂城內大部分地區可能會被淹沒。路易斯安那州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示，會動員該州國民警衛隊全員應對颶風。社交網站有片段顯示，查爾斯湖有靠近岸邊的街道被洪水淹浸。當地在勞拉登陸後的最高風力達每小時206公里。

墨西哥灣沿岸是美國煉油、天然氣出口和生產石油化工產品的重鎮，而颶風中心路經的得州阿瑟港（Port Arthur）和查爾斯湖是美國兩個最重要的煉油樞紐。多間煉油廠在風暴來臨前關閉或減產，它們原本的產能可達每日220萬桶石油，相當於得州和路易斯安那州沿海地區煉油設施能力的四分之一。美國今年每天分別出口300萬桶原油和500萬桶提煉石油產品，倘該區煉油設施受損，可能會影響全球能源市場供應。

（衛報/華盛頓郵報/金融時報）