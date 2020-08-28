基督城清真寺恐襲案 槍手囚終身不可假釋

在澳洲出生的白人男子塔蘭特今年較早時承認謀殺51人、40項企圖謀殺及一項恐怖主義罪名，成新西蘭首名因恐怖主義罪行而被定罪者。法官曼德（ Cameron Mander）昨日在庭上詢問塔蘭特要不要發言，他僅平靜地表示：「不，謝謝。」曼德讀出案中所有死傷者的名字，向塔蘭特講述被他摧毁或中斷的人生，指他毫無憐憫，行為殘忍、不人道。新西蘭刑法並沒有死刑，曼德指出，終身監禁並不得假釋僅適用於非常惡劣的謀殺案。

首例重判 總理：罪有應得

為期4天的裁決聆訊昨於基督城高等法院作出判刑後結束，有91名生還者及其家屬到庭旁聽。新西蘭總理阿德恩在判決後表示，任何事都無法帶走襲擊造成的痛苦，又稱裁決將令施襲者無法留名於世，「他餘生只能完全沉默，他罪有應得」。阿德恩在去年恐襲後表示以後將絕口不提施襲者的名字，不會讓其恐怖活動的目標得逞。

生還者稱終可安睡

在恐襲中失去叔叔的瓦利‧汗（Ahmed Wali Khan）表示基督城的穆斯林社群歡迎裁決，每個人都對於能伸張公義感到高興。在襲擊中被槍傷腿部、現仍需工具協助步行的阿富汗難民卡姆蘭（Taj Kamran）稱裁決令他終可安睡，但任何懲罰都無法讓親人復活，餘生將繼續承受傷痛。

基督城清真寺恐襲發生於去年3月15日，當日塔蘭特從但尼丁 （Dunedin）駕車前往基督城，他先在一間清真寺殺死44人、槍傷35人，再轉往另一間清真寺殺害多7人和槍傷5人。塔蘭特施襲期間在網上直播犯案過程，事件震驚全球。該宗襲擊案在鮮有發生槍殺事件的新西蘭而言是前所未有，事後政府禁止銷售或持有軍用式半自動武器。

（CNN/BBC）