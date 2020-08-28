歐盟貿易專員「犯聚」請辭 脫歐談判變數

霍根在8月19日參與由愛爾蘭國會高爾夫球協會舉辦的晚宴，超過80人參與，惟當地政府前一日因疫情反彈收緊限制措施，將室內活動人數上限由50人減至6人。他亦被批評7月31日從布魯塞爾抵達愛爾蘭時，沒遵守14天隔離規定。愛爾蘭總理馬丁批評他損害公眾對公共衛生指引的信心。

是否愛爾蘭人接任惹關注

霍根周三晚發表辭職聲明，重申自己沒違法，但應嚴格遵守公共衛生指引，並向愛爾蘭人民致歉。馮德萊恩稱會在選定繼任人選後，才決定其領導範疇，意味愛爾蘭未必能保持貿易專員一職。

貿易專員是歐盟最重要的職位之一，愛爾蘭邊境亦一直是歐盟在英國脫歐談判的優先事項。英國脫歐過渡期將於12月底屆滿，新人選備受關注。外界猜測人選包括歐洲議會第一副議長麥金尼斯（Mairead Mcguinness），以及有份參與脫歐談判的愛爾蘭外長科文尼（Simon Coveney）等。

歐盟亦正面對緩解與美國的貿易緊張關係，以及世貿內部分歧等問題。布魯塞爾智庫「歐洲政策中心」執行主任祖萊格（Fabian Zuleeg）認為，霍根辭職是馮德萊恩的損失，「她需要有重量級的貿易專員，不僅要為英國脫歐作準備，還要展望若（美國民主黨總統候選人）拜登當選，美國有可能開放」。

（BBC/金融時報/路透社）