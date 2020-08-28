陳光誠大會發言 促「阻中共侵略」

陳光誠曾因挑戰內地一胎政策而被判囚4年，出獄後受當局軟禁，2012年逃入美國駐華大使館，時任國務卿希拉里跟北京達成協議，讓陳光誠以擔任紐約大學法學院訪問學者的名義離國赴美。但不久紐約大學提前終止獎學金，陳光誠斥其屈服於中方壓力，翌年加入保守派智庫任研究員，此後不時批評奧巴馬政府。

陳光誠在預先向傳媒發出的演講辭上，批評之前幾屆華府對中國採取「綏靖政策」，「包括奧巴馬和拜登」，導致中共「滲透和侵蝕全國社區不同範疇」，但他在正式演說時並未提奧巴馬。

另外，《華盛頓郵報》引述一名聯邦政府高官的傳媒簡報，表示美國情報體系迄今未有發現任何資訊或情報，顯示任何國家正參與任何損害郵寄投票執行環節的活動。這說法似乎反駁了特朗普以至司法部長巴爾此前提出或有外國試圖偽造選票，間接藉郵寄投票干預選舉的說法。

（紐約時報/CNN/Business Insider）