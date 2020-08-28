彭斯接受提名演說 主調「法律與秩序」

「讓我說清楚：暴力必須停止——無論是在明尼阿波利斯、波特蘭和基諾沙。」彭斯未有點名提到受害者布萊克的名字，他說：「我們會為全國街上每一名美國人帶來『法律與秩序』，無論是什麼種族、信仰和膚色。」

聲言拜登治下美國不再安全

彭斯又反覆攻擊拜登，聲言「殘酷真相是你在拜登治下的美國不會安全」。他還一再提出無根據的指控，例如宣稱拜登支持自由派示威者的「閂警察水喉」呼籲，但事實是拜登並不認同這做法，相反承諾撥款3億美元，以增聘更種族多元的警察，並培訓他們改善社區關係。

民主黨猶豫譴責示威 憂游離選民流失

基諾沙所在的威斯康星是大選重要游離州之一，特朗普和彭斯強調「法律與秩序」，有競選拉票的考量。特朗普上屆大選在此僅比希拉里多拿不足250票，《紐約時報》形容，基諾沙的情况仍有極多變數，許多市民對警察槍傷布萊克大感憤怒，但也有部分選民坦言市內混亂及民選官員制止事態的無能，迫使他們考慮投向共和黨人。其他地方的共和黨人也借助示威混亂和暴力的影像游說游離選民，尤其是住在市郊者。

部分民主黨人對是否譴責縱火行徑感到猶豫，一方面他們明白示威背後的憤怒，但又擔心在自己選區惹來反彈，變相幫助特朗普連任。古董家俬店東主福沃達（Ellen Ferwerda）坦言，自己急切期待特朗普輸掉大選，但擔心市內動盪或幫助對方連任。她形容當地民主黨領袖對譴責騷亂感到猶豫，她說：「我想他們只是不知要說什麼好，人們害怕採取立場……我們的市長消失了，這就像是『他去了哪？』」

（路透社/紐約時報）

（美國大選）