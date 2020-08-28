持槍民兵巡邏 威斯康星添亂 17歲白人青年涉示威現場槍殺兩人 警被指「放生」

警方周三拘捕居住於伊利諾伊州的17歲白人青年里滕豪斯（Kyle Rittenhouse），他被控一級謀殺。綜合現場影片顯示，案發前警員曾對持械群體表達謝意，並送上樽裝水。影片沒拍到衝突如何開始，只見一名手持步槍、相信是里滕豪斯的人遭到追趕，追趕者向他投擲白色物品，後來傳出數下槍聲，一名男子頭部中槍倒地。槍手逃走再受追趕，被壓在地面後又開槍，看似擊中另一人。這次警員協助照顧傷者，但未阻槍手再次逃逸。有人往警車舉報開槍者，後者舉高雙手，將步槍掛胸前，但警員只警告他不要前來這地方。

fb刪基諾沙民兵組織專頁

基諾沙縣警長貝斯辯稱，警員向所有需要的人分發樽裝水，不應被視為表達支持。對於槍手現場曾舉高雙手看似自首，他稱警員當時沒意識到他試圖做什麼，否認會讓民兵協助維持秩序。當地消防局長表示至今有34宗火警與示威相關，30間商店遭破壞。

基諾沙（Kenosha）周日起每日都有示威，有人在社交網站成立「基諾沙守衛」，稱執法人員寡不敵眾，而且市長無能，呼籲市民「拿起武器守衛我城」，獲數千人讚好。周二晚示威隨處可見持槍人士，部分白人男性穿上軍裝與戰術裝備，手持突擊步槍，部分配戴反政府激進右翼運動Boogaloo的徽章，但也有反警暴示威者持槍。「基諾沙守衛」領袖稱盼保護商店和住宅，稱現場警員對市民自發行動反應正面，但否認里滕豪斯與組織有關。

特朗普稱增派執法人員「平亂」

追蹤民兵和極端主義組織的「西部州份中心」項目負責人舒比納警告：「當齊集所有因素，包括令人憂慮的政治時刻、許多錯誤資訊和全副武裝的團體，演變成危險事態只是時間問題。」facebook周三移除里滕豪斯的帳號，並以違反平台近日針對民兵組織的新政策為由，刪除「基諾沙守衛」專頁及其建立的活動頁面。

總統特朗普周三在Twitter宣布，將派遣聯邦執法人員及國民警衛軍到基諾沙，以恢復「法律與秩序」，聲言「不會容忍搶掠、縱火、暴力和無法無天的事在美國街頭發生」，威斯康星州長埃弗斯其後宣布增派國民警衛軍至500人。當晚近百人繼續示威，場面大致和平，警方和自稱民兵成員大多與示威者保持距離。

司法部就黑人被槍傷案展調查

州檢察總長考爾確認向布萊克開槍的白人警員為任職7年的舍斯基（Rusten Sheskey），又指布萊克曾向警員承認擁刀，調查人員後在車上搜出一把刀，未發現其他武器。警方當日接獲女子報案指男友未經同意到她家，警員到場後試圖拘捕布萊克，但用電槍制服不果，他後來走向車輛打開駕駛座車門，舍斯基在布萊克身體前傾之際抓住其衣服並連開7槍。司法部宣布就事件展開聯邦民權調查，已派出聯邦調查局探員和美國法警到當地。

（華盛頓郵報/衛報/哥倫比亞廣播公司/法新社）