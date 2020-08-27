韓國防部長：金與正掌控黨核心

朝鮮官媒報道金正恩主持防風會議

鄭景斗周二出席國會國防委員會全體會議時稱，金與正曾親口說過她總管對美國和韓國的事務，相信她已經接掌勞動黨的組織指導部。該部門主責落實意識形態、黨組織和政治任命。美國有線新聞網絡（CNN）引述專家稱，組織指導部同時負責監視300萬名黨員，確保他們足夠擁戴金正恩和尊重政府的教導。

今年金正恩鮮有公開露面，引發外界對其健康的各種猜測。繼今年4月他被傳「身體突發不適」後，近日再次傳出消息聲稱他「陷入昏迷」。英國《鏡報》日前報道，韓國前總統金大中的幕僚張誠珉聲稱，金正恩已患上重病。張誠珉對韓國媒體稱，「我估計他已經昏迷不醒，但他的生命還沒有結束」，但其說法無法證實。韓國國家情報機構上周表示，金正恩仍然擁有「絕對權威」，但正逐漸分權給金與正等人「來減輕工作量」。

不過，朝鮮傳媒報道，金正恩周二主持了一個勞動黨政治局會議，警告政府要為即將吹襲該國的強颱風「巴威」作準備，又稱國家在阻止新冠病毒傳入上有疏漏。其露面間接粉碎有關他病重的傳聞。

（韓聯社/CNN/BBC）