疫下振經濟 印度拍賣森林採煤區惹抗議

印度是世界第二大耗煤國，一年花逾200億美元（約1560億港元）入口2.47億噸煤，仰賴燒煤供應全國七成電力。煤炭本為國家壟斷，聯邦政府1993年起允許企業開採煤炭供自用。煤炭部表示，40個新的准許採煤區在未來5至7年間，需要投放3300億印度盧比（約344億港元）資本，為國家增加2.25億噸的煤產。

原住民反對逼遷 促保護動物棲地

然而，將要拍賣的煤礦場址中，大約八成新劃採煤區是原住民居所和密林，最少7個位於本屬採煤禁區的區域，其中4個在赫斯德奧．厄倫德（Hasdeo Arand）森林。赫斯德奧．厄倫德森林區位於恰蒂斯加爾邦，面積17萬公頃，煤蘊藏估計逾50億噸，但該處同時孕育着多種動植物，不少原住民亦以森林為家，以及仰賴該處的天然資源耕作為生。若政府所劃的煤礦選址拍賣出去，將有5條村逾6000名以原住民為主的居民將要遷走，數千公頃樹木要為採礦和闢路而被砍伐。在今年6月5日世界環保日，當地20條村的村民就集會抗議政府的煤礦項目，反對被逼遷和促請當局保護古老大樹和大象等生物。

該區原住民領袖阿姆拉（Umeshwar Singh Amra）最近致函總理莫迪，促請停止拍賣赫斯德奧．厄倫德森林煤礦，說：「假如政府容我以生命換取停止在這片森林採礦，我將毫不猶豫。」他說自2011年森林外圍多了兩大露天煤礦場，林地便開始崩壞，周圍充斥着污染、煙霧、熱氣、噪音和毒素。與之同時，區內罪案急增，森林中的大象因環境變異而迷路，變得具攻擊性而釀數十人死。

恰蒂斯加爾邦和其他涉及開墾林地採礦的西孟加拉邦、馬哈拉施特拉邦、賈坎德邦的地方政府，均已向莫迪表示反對採煤，或打算從法律層面反對拍賣。莫迪卻說：「我們今天不僅擴展商業煤礦，還從數十年的封鎖中解脫出來。」煤炭部也稱採礦可促進地區發展，帶來就業和財富。

總理莫迪稱利地區發展促進就業

莫迪的鴻圖大計隨新冠疫情損害國家經濟而變得迫切。印度儲備銀行8月6日決定，不再提供國內經濟增長預測，因為它預計2020年至2021年財政年度的經濟增長將是負數。路透社向一批經濟學家做調查，大多數人預計迄6月的印度經濟第二季度將收縮20％。一間評級機構表示，印度今年經濟將收縮9.5％。

不過《衛報》指出，印度煤因含45%灰，燃燒會構成嚴重污染，不怎樣受國際歡迎，連本土工廠許多也嫌髒而不用。

（衛報）

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