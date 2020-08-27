蓬佩奧的錄影演說上聲稱，特朗普揭穿了「中共的掠奪式侵略」，並讓中國為隱瞞「中國病毒」（China virus）問責。特朗普和蓬佩奧一度常用類似字眼，以炮轟中國才是新冠疫情的罪魁禍首。外界早已關注特朗普與民主黨對手拜登互相攻擊對方對華政策不夠強硬。

拜登搶閘轟中國「種族滅絕」

拜登競選團隊周二亦發表聲明，指摘中國政府對維吾爾穆斯林等西北部少數族裔的打壓是「種族滅絕」（genocide），強調拜登「以最強烈方式反對」這做法。美國政治網站Politico同日較早前引述消息，指特朗普政府正研究是否正式以「種族滅絕」一詞描述中方做法，拜登團隊隨即搶先一步。

特朗普團隊在共和黨大會還展示另一競選策略焦點：拉攏游離州。昨日的共和黨大會便有來自緬恩州的農民、威斯康星州的奶農、艾奧瓦的州長和佛羅里達的副州長演講 ，被認為是明顯把目標放在這些關鍵戰場。

民主黨人同樣重視，上周大會亦有許多游離州政客助陣，但拜登團隊暫時主攻目標仍是密歇根、賓夕法尼亞和威斯康星3州。

（CNN/Politico）

（美國大選）