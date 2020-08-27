民主黨查蓬佩奧黨大會演講涉違法 美媒：特朗普團隊公器私用 模糊政治政府界線

最惹「踩界」爭議的是蓬佩奧，他原身處以色列，執行外交訪問的公務，但其間發表視像演說，以耶路撒冷夜色為背景，大加唱好特朗普的外交成果，包括稱讚特朗普決定將美國駐以色列大使館搬到耶城——這決定被視討好猶太裔，卻惹來巨大爭議。

蓬佩奧視像發言耶路撒冷作背景

蓬佩奧在執行公務期間參與政治活動，惹來違反美國《哈奇法》（Hatch Act）之嫌，民主黨眾議院外交事務委員會轄下監管及調查小組委員會主席卡斯特羅（Joaquin Castro）周二（25日）發表聲明，宣布要對蓬佩奧有否違規展開調查。他同日先致函副國務卿比根，明言在任國務卿在兩黨全國代表大會上發言是「高度不尋常，很可能史無前例」，警告這也可能是違法。他引用《哈奇法》和國務院指引，包括去年12月的一份國務院法律備忘，提到「經參議院確認的總統任命官員，不可參與政黨大會或其相關活動」。

蓬佩奧助手堅稱他是以個人身分發言，並沒用到國務院資源，但蓬佩奧此行是使用公帑，也難免要使用政府批准的安全通訊系統，而且特朗普競選團隊周二介紹他時用上了他的官方頭銜。

《哈奇法》禁止行政部門僱員以官方身分參與政治活動，旨在將政府運作跟政治運作分開，但《華盛頓郵報》質疑，特朗普及其多名助手顯然樂於模糊這條界線，例如是這次黨大會舉行期間在白宮舉行歸化及特赦儀式，令執行相關職務的官員同樣惹來違法的嫌疑。白宮否認違反《哈奇法》，堅稱那是跟黨大會分開的活動。政府倫理學專家克拉克（Kathleen Clark）表明，特朗普和署理國土安全部長伍爾夫在黨代表大會舉行時參與歸化儀式是明顯違法，她指總統和副總統獲豁免於法律的民事條款，但仍受《哈奇法》的刑事條件所限制。

第一夫人白宮「美國夢」演說撐丈夫

壓軸出場的是成長於斯洛文尼亞的第一夫人梅拉尼婭，她宣揚自己童年經歷共產黨統治後實現「美國夢」的經歷，分析指其故事旨在用合法移民來對比特朗普一直狠批的非法移民問題。但對外界來說，問題在於她獲安排在白宮玫瑰園發表視像演說，《紐約時報》形容，這是「對政府和政治分界線的終極模糊」。

特朗普另一兒子埃里克（Eric）和女兒蒂法尼（Tiffany）周二也有亮相發言，前者呼籲「沉默大多數」投票予父親，後者則質疑科技平台和傳媒過濾她父親的觀點，質疑保守派的想法受到打擊。

（華盛頓郵報/紐約時報/CNN）

（美國大選）