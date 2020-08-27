威斯康星第3晚示威爆槍擊 2死1傷

遭警槍傷黑人家人擬告警方

代表布萊克家庭的律師克倫普（Ben Crump）稱，警方當日的子彈重創布萊克的脊髓，並打碎他部分脊椎骨，他要重新走路就需要奇蹟。布萊克腹部留下彈孔，手臂受傷，腎和肝都受損，他大部分的結腸和小腸都要被切除。克倫普稱，布萊克的家人表示將對基諾沙警察局提起民事訴訟。

另外，社交網站有片段顯示一名白人警員從後向布萊克開槍之前，布萊克曾與數名警員有肢體衝突，他是在掙脫警員制服、步行返回座駕時被槍擊，而非之前所說無故被開槍。

布萊克的父母等家人周二到當地法院大樓外抗議，譴責警方並要求伸張正義。其父雅各布（Jacob Blake Sr.）形容事件是企圖謀殺：「他們向我的兒子開7槍，彷彿他的生命不重要。」雅各布又說，沒有信心一宗白人警員向黑人男子開槍事件會得到公平調查。

數以百計民眾周二連續第三晚在市內遊行，有部分示威者向警員投擲煙花和水樽，後者以橡膠子彈及催淚氣體還擊。警方正調查槍擊是否因示威者與一班持械男子衝突而發生，後者稱他們要保護商戶。路透社報道，社交網上的片段顯示當晚深夜有一群人追着一名持槍男子，後者相信曾射擊另一男子。持槍男被一名男子追上和飛踼倒地，此時再有另一男子嘗試奪槍，但被近距離射中。當地警局聲明表示，事件令兩名男子死亡，一人受傷。

威斯康星州已進入緊急狀態，州長埃弗斯（Tony Evers）周二稱會派更多國民警衛軍到基諾沙市保護政府建築物，並協助現場應急人員和消防員。

（BBC/紐約時報）