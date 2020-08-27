小兒麻痺野株病毒絕迹非洲

世衛稱「偉大一天」

由世衛委任、負責監督消滅脊髓灰質炎野株病毒工作的「非洲地區認證委員會」（ARCC）周二宣布，該病毒在非洲絕迹，主席萊克（Rose Leke）形容這是「重大里程碑。譚德塞亦稱這是「偉大的一天，今次是全世界的成功，沒人能夠獨自達成這項工作」。

小兒麻痺症通常影響5歲以下幼童，可侵入神經導致肌肉無力甚至癱瘓，若牽涉呼吸肌肉受影響更可致命。現時沒有藥物治療此病，但接種疫苗可預防感染。1996年，非洲有7.5萬名兒童因此病癱瘓。時任南非總統曼德拉同年推動大規模疫苗接種運動。行動很大部分獲「全球消除小兒麻痺症倡議」（GPEI）支援，合作伙伴包括國際扶輪社、世衛和蓋茨基金會等。譚德塞指至今已交付近90億劑疫苗。

世衛稱，1996年來的抗疫工作使多達180萬名兒童免於終身癱瘓，拯救約18萬人的生命。現時非洲有超過95%人口免疫，是委員會宣告該病毒絕迹的條件之一。尼日利亞2016年錄得非洲最後一宗脊髓灰質炎野株病毒個案，當地武裝衝突阻礙疫苗接種工作，前線工作者需乘船越過衝突地區，向偏遠社區提供疫苗。有關疫苗的謠言和錯誤資訊更令健康中心成攻擊目標，曾有工作人員在衝突中被殺。

疫苗弱化病毒仍存威脅

根據世衛數據，全球的脊髓灰質炎野株病毒個案由1988年遍佈125個國家的35萬宗，到去年已大幅降至175宗。微軟創辦人之一、蓋茨基金會聯席主席蓋茨（Bill Gates）稱今次是「非洲公共衛生的勝利」，但提醒野株病毒仍在巴基斯坦和阿富汗流行，在所有地區消滅該病毒前，疫情都有可能捲土重來。用於製作口服疫苗的弱化病毒有時可存活於免疫不足的群體，若傳播時間夠長，病毒有可能會變回危險的形式。

（BBC/CNN）