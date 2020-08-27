封閉式網絡失守 「判上判」程式開發成漏洞

英國倫敦證券交易所（LSE）去年8月16日曾發生軟件故障事件，令交易所開市推遲逾一個半小時，是自2011年以來最嚴重的故障。《華爾街日報》引述消息人士指事件可能因網絡攻擊所致，目的是要令市場混亂、破壞人們對英國重要國家設施的信心。不過LSE發言人否認，稱事件因更新功能造成技術軟件結構問題。

專家：新技術日漸依賴外判

《華爾街日報》引述消息指LSE當時正更新內部系統，或成為系統易受攻擊的原因。LSE跟其他企業一樣，亦將軟件開發工作交給第三方公司負責，部分第三方公司亦可能再把工作判上判；LSE的技術經理亦指出這開發供應鏈是令人關注的地方。

LSE在最新一份年度報告稱，有關網絡攻擊的風險增加，並指出風險來自承包商和供應商的惡意軟件及惡意行為。金融科技研究與諮詢公司TABB Group的主管薩默維爾（Monica Summerville）稱，交易所採納新興技術和日漸依賴外判方式，就標誌真正封閉網絡的時代已經結束。

會受到DDoS攻擊的亦可能包括證券商，其中台灣的證交所早已要求當地用網絡交易的業者使用可應對DDoS攻擊的「流量清洗」（Flow cleaning）服務，建立DDoS防禦及應變機制等。

（華爾街日報）