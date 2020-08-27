DDoS連襲 紐國證交所兩天局部停市 初證海外襲擊 專家：基建受襲顯問題嚴重

新西蘭證券交易所在當地時間周二下午3時57分因網絡襲擊而停止運作1小時，到昨日開市不久又再出事。證交所周三（26日）早上遭黑客襲擊，營運商NZX於當日11時24分（香港時間早上7時24分）暫停交易，股價和指數無法更新，網絡連接直至下午3時恢復；NZX的網站和公司公告發布平台同時停止運作。

NZX發表的聲明稱，周三的問題與前一天的網絡襲擊「接近」，稱來自海外的大型分散式阻斷服務攻擊（DDoS）襲擊擾亂交易。DDoS（distributed denial of service）襲擊是黑客透過同一時間利用多部電腦向某特定網站或伺服器提出登入要求，令它們無法應付一時之間的龐大交通流量而「當機」。NZX稱，黑客利用網絡交通令交易所負荷飽和，暫時未知發動襲擊者是誰，網絡供應商將會調查施襲方來源。

黑客用多部電腦登入 令伺服器當機

有新西蘭學者形容事件嚴重。奧克蘭技術大學（AUT）電腦科學系教授帕里（Dave Parry）說：「連續第二天發生同類事件，顯示這行動精密，（發動者）亦有決心，這是較為罕有的。」他指出，DDoS透過大流量攻陷伺服器，導致它無法正常提供交易服務，這對着重時間性和穩定性的交易網站而言是大問題，形容這是對新西蘭重要基建的非常嚴重襲擊。奧克蘭大學電腦科學系的阿斯加爾（Rizwan Asghar）說，DDoS襲擊難以完全防備，並相信證交所的網絡保安系統已減緩了攻擊的衝擊。

學者：難完全防備 相信保安系統已緩衝

新西蘭以往並非網絡襲擊的主要目標，但其鄰國澳洲近期受到網絡襲擊的情況有增加趨勢。今年6月，澳洲總理莫里森警告，過去多個月針對澳洲政府、衛生和教育部門，以至各類私人工業的襲擊頻率正在上升，局方需想辦法改善網絡保安。

（彭博社/衛報/新西蘭先驅報/RNZ）