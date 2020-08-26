盜挖黃金毁蘇丹2000年歷史遺蹟

重型機械挖掘 現場剩深坑

一支考古隊伍上個月前往位於蘇丹首都喀土穆以北約270公里的賈巴爾馬拉格（Jabal Maragha），但一直找不到該個可遠溯至公元前350年至公元350年間，可能是麥羅埃王朝（Meroitic Dynasty）的一個小型聚居地或關卡遺址，還以為是迷路，後來才發現遺蹟已被非法淘金者毁掉。1999年曾經在那兒艱苦挖掘的考古學家艾哈邁德（Habab Idriss Ahmed）震驚地說：「他們（盜挖黃金者）做了瘋狂的事，為了節省時間，動用了重型機械。」考古隊發現5名工人用兩台挖掘機，挖了一道17米深、20米長的大坑。鐵鏽色的沙地上有運送器材的卡車輪胎痕，那班挖掘者還在巨坑旁，用古老圓柱石架疊起來，支撐他們用膳區的頂部。

蘇丹文物與博物館館長努烏爾（Hatem al-Nour）說：「他們已經挖完了，因為土地是由砂岩和黃鐵礦層構成，當石頭含有金屬，他們的探測器就會響起。所以他們以為這兒有黃金。」

文物專家指1/10古蹟景點受破壞

該國民眾本有長久人手淘金歷史，隨着金屬探測器的出現，加上部分地方當局和權勢人士還提供機器鼓勵居民非法採挖，令盜挖規模擴大。除以上個案外，尼羅河薩伊島（Sai）上的數百個古墓也遭洗劫和摧毁，包括一些可追溯到法老時代的。

蘇丹是僅次於南非和加納的非洲第三大黃金生產國。自2011年逾七成石油蘊藏劃入了新成立國家南蘇丹的版圖後，這些年石油收入下降，該國黃金產量飈升。該國去年人均年收入僅782美元（約6000港元），商業開採黃金為政府帶來的收入卻達12.2億美元（約95億港元），尚未計算走私出口部分。蘇丹公民組織網站Sudaninthenews稱，前總統巴希爾（Omar al-Bashir）的深層政府依然操控國家經濟，尤其是黃金範疇，而蘇丹的金礦主要由「快速支援部隊」（RSF）等民兵控制。

努烏爾說：「在蘇丹或多或少的1000個著名景點中，最少有100個被摧毁或破壞。」蘇丹長年陷入種族衝突內戰，連代表國家共同文化認同的遺蹟都受損，增添了國家悲哀。努烏爾說：「歷史遺產對蘇丹人團結甚為重要。歷史為人帶來自豪的理由。」

（法新社/路透社）