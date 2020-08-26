受壓封反泰王群組 fb擬興訟 指法例違國際人權法

群組創辦人斥fb未捍自由

本月初泰國數碼經濟及社會部長普提蓬（Puttipong Punnakanta）指控fb沒有遵守限制或刪除一些內容的要求，包括侮辱君主制內容。8月10日，普提蓬發最後通牒，給予15天時間予fb遵守法庭刪除有關內容的命令，否則將被控觸犯電腦罪行法，可被判罰20萬泰銖（約4.9萬港元）及每天加罰5000泰銖（約1230港元）直至遵守法令為止。數碼經濟及社會部發言人周一表示，fb在限期前合作，是因為理解泰國的社會背景。

Royalist Marketplace擁百萬成員

被視為批評泰國君主制的Royalist Marketplace周一晚被封殺，該群組的fb頁面顯示一則信息，稱「根據泰國數碼及社會部的法律要求，進入這個群組被限制」。該群組由屢抨擊王室的泰國知名流亡異見政治學者帕文（Pavin Chachavalpongpun）4月創立，擁有100萬成員。目前旅居日本的帕文指控fb屈服於軍政府的壓力，「我們的群組是民主化進程一部分，也是一個言論自由的園地。fb這樣做，是與這個專制政權合作，妨礙民主及在泰國培植威權主義」。帕文強調該群組是一個「真正討論」君主制的地方，包括其政治角色及示威者建議的改革。帕文其後以同名的Royalist Marketplace建立新群組，短短一日已吸引逾45萬成員。

不過facebook周二表示，準備就被迫封殺Royalist Marketplace群組向泰國政府採取法律行動，「經過仔細審視，fb已確定我們被迫限制泰國政府視為非法的內容。這樣的要求很嚴重，違反國際人權法，並製造寒蟬效應。我們致力保護和捍衛所有用戶的權利，準備從法律上挑戰這一要求」。

泰國實施嚴格的冒犯君主罪法律，禁止誹謗王室成員，最高可判囚15年。近幾周泰國掀起由年輕人主導的反政府示威，除了要求首相巴育落台，亦打破禁忌罕有要求改革君主制。帕文向BBC稱，年輕示威者已將討論君主制推向高峰，「政府試圖透過法律手段要他們收聲，例如拘捕核心領袖和封殺我的群組，若學生堅持下去，當局可能採取可更嚴厲的措施，例如鎮壓。」泰國警方上周因示威拘捕了9人。

（BBC/路透社）