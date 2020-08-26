白俄拘反對派 諾獎得主被傳召

反對派候選人稱白俄正和平革命

周一在明斯克被防暴警察帶走的兩名反對派領袖，即在國內代表反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭的科爾瓦科娃（Olga Kolvakova）、發動明斯克拖拉機工廠罷工的德萊烏斯基（Sarhei Dyleuski）在被拘留了一夜後，昨日被提堂，皆被判囚10日。明斯克拖拉機工廠不僅是重要國企，過去還被視為忠實擁護政府的機構。

目前流亡到立陶宛的反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭，昨日透過視像對歐洲議會表示白俄在進行「和平革命」，白俄民眾面對國家暴力會「不屈不撓」。白俄最高法院昨日駁回她的上訴，拒絕宣布大選結果無效。美國副國務卿比根周一跟季哈諾夫斯卡婭會晤後稱，美國「不能也不會決定白俄羅斯的事態發展」，但結果需要「人人都能接受」。比根昨日會見俄羅斯外長拉夫羅夫後，俄羅斯外交部發聲明，警告美國和歐盟不要對白俄實施制裁和干預內部事務。

（路透社/紐約時報）