蓬佩奧突訪中東 惹角色衝突助選質疑

蓬佩奧周一抵達耶路撒冷，會見以色列總理內塔尼亞胡和其他官員。他此行還會到巴林、阿聯酋和蘇丹，但未有具體行程，也只有一名記者隨團，少於以往的數名，被質疑倉卒，惹來助特朗普外交領功的疑雲。特朗普一向極力爭取猶太人和福音派基督徒選民的支持，2017年承認耶路撒冷為以色列首都便是一例。

公務期間亮相黨大會 或違法

不過，蓬佩奧更惹爭議的是他打破慣例，在從事國務卿外訪公務期間亮相共和黨全國代表大會發言，或違反禁止利用政府資源前往政治活動場地的法例。參議院外交關係委員會首席民主黨人梅倫德斯（Bob Menendez）質疑，歷屆國務卿一向避免把外交跟國內政治混雜，蓬佩奧此舉令美國外交政策和選舉進程蒙上污點。

儘管國務院官員向法新社透露，蓬佩奧只以私人身分發言，不會用到國務院資源，但有親近蓬佩奧的人士向美聯社透露，包括國務院法律顧問在內的4隊律師團隊有份審視演說內容。有外泄電文顯示，蓬佩奧上月才提醒總統或政治任命官員（即包括他自己）的政治活動也須面對重大限制，即使是私人時間或離開聯邦工作地點也不可以。

（法新社/CNN）