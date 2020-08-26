蓬佩奧突訪中東 惹角色衝突助選質疑

【明報專訊】美國國務卿蓬佩奧周日突然出發展開6天中東訪問行程，官方解釋是宣傳以色列和阿聯酋準備關係正常化的「歷史性協議」，但外界質疑他是幫總統特朗普借中東外交成果增加爭取連任的政治優勢。蓬佩奧周二還會在共和黨全國代表大會上越洋視像發言，惹來違反法規的爭議。
蓬佩奧周一抵達耶路撒冷，會見以色列總理內塔尼亞胡和其他官員。他此行還會到巴林、阿聯酋和蘇丹，但未有具體行程，也只有一名記者隨團，少於以往的數名，被質疑倉卒，惹來助特朗普外交領功的疑雲。特朗普一向極力爭取猶太人和福音派基督徒選民的支持，2017年承認耶路撒冷為以色列首都便是一例。
公務期間亮相黨大會 或違法
不過，蓬佩奧更惹爭議的是他打破慣例，在從事國務卿外訪公務期間亮相共和黨全國代表大會發言，或違反禁止利用政府資源前往政治活動場地的法例。參議院外交關係委員會首席民主黨人梅倫德斯（Bob Menendez）質疑，歷屆國務卿一向避免把外交跟國內政治混雜，蓬佩奧此舉令美國外交政策和選舉進程蒙上污點。
儘管國務院官員向法新社透露，蓬佩奧只以私人身分發言，不會用到國務院資源，但有親近蓬佩奧的人士向美聯社透露，包括國務院法律顧問在內的4隊律師團隊有份審視演說內容。有外泄電文顯示，蓬佩奧上月才提醒總統或政治任命官員（即包括他自己）的政治活動也須面對重大限制，即使是私人時間或離開聯邦工作地點也不可以。