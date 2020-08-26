黨大會「洗白」特朗普 被轟竄改歷史 塑造對抗疫情種族主義正面形象 避提爭議

斥民主黨謀用疫情「奪走選舉」

特朗普周一親身出席北卡羅萊納州夏洛特市的大會現場，獲提名後支持者高呼「連任4年」，氣氛與上周僅以視像形式舉行的民主黨大會截然不同。儘管選舉官員和專家多次否認郵寄投票有利舞弊，但特朗普在演說中重申有關說法，指控民主黨正利用疫情欺騙美國人和「奪走選舉」，「只有在選舉受操縱的情况下，他們才有可能從我們手中奪走選舉。我們將會勝出」。

長子讚抗疫迅速 綢繆呼吸機

美國疫情未平息，多個民調顯示民眾不滿特朗普政府的抗疫表現，但黨大會播出影片為他辯護，包括3段民主黨籍州長讚揚他的片段，其中一段是紐約州長科莫。但事實上科莫曾多次直斥聯邦政府抗疫不力，未能提供呼吸機等必要設備。影片又顯示特朗普在白宮與數名前線人員互動，聆聽他們的抗疫經驗。特朗普長子唐納德發言時，讚揚父親在疫情之初迅速採取行動，確保醫院有足夠呼吸機，但沒提到多州州長曾投訴聯邦政府沒提供足夠支援。他又斥拜登是「尼斯湖水怪」，潛伏水底多年沒作為。

前駐聯國大使：美非種族主義國家

大會首天邀請多名有色人種的發言者，以展現種族多元，包括共和黨唯一的黑人參議員斯科特（Tim Scott），以及前美國駐聯合國大使黑利（Nikki Haley），被指為拉攏中間派選民。帶領制定共和黨版本警察改革方案的斯科特表示，「激進民主黨人試圖永久改變身為美國人的意義」，又稱拜登和其副手賀錦麗希望發起文化革命，將美國變成「社會主義者的烏托邦」。身為印度裔移民後代的黑利則批評，民主黨常稱美國帶有種族主義，「這是謊言，美國並非種族主義國家」。

與此同時，發言者亦包括6月在密蘇里州聖路易斯市寓所外向「黑人的命也是命」示威者舉槍的白人夫婦。他們指控「激進分子不會滿足於上街遊行，而是想進入國會和取得權力，這就是拜登所屬的黨」。《華盛頓郵報》和美國廣播公司（ABC）上周一公布的民調顯示，87%非裔選民支持拜登，只有9%支持特朗普，差距與上屆大選希拉里的優勢接近。

拜登陣營批「黑暗」「散播恐懼」

《紐約時報》分析稱，特朗普試圖改寫歷史，其團隊避提民調落後和抗疫失敗，試圖「傳達振奮人心與團結信息」，而主角特朗普「只會胡鬧和修正主義」。《華盛頓郵報》分析則認為，大會比起展現「共和黨主義」，更像是慶祝「特朗普主義」。

拜登陣營批評共和黨大會「黑暗、分化且散播恐懼」，旨在轉移視線，掩飾沒實質事例表明特朗普應連任的事實。

特朗普預料將於接下來的3天大會每天發言，並於周四在白宮發表接受提名的演說。

（紐約時報/CNN/BBC）

（美國大選）