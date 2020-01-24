敘利亞油氣管爆炸 美稱ISIS施襲

波及電站致大停電

位於大馬士革市東北的阿德拉（Adra）與杜邁爾（Ad Dumayr）之間的阿拉伯天然氣管道（Arab Gas Pipeline），周一零時過後突然爆炸起火，引發全國大停電。國營傳媒片段顯示夜幕下現場出現巨大火球，大火直至早上撲熄。敘利亞電力部長哈爾布特利（Mohammad Zuhair Kharboutli）說， 爆炸導致靠天然氣發電的發電站電壓下降。經技術人員搶修後，首都和部分住宅區的重要設施，如醫院先恢復供電，到清晨時分，多個省份及海岸地區電力陸續回復正常。

敘官員：這是恐襲

阿拉伯天然氣管全長1200公里，從埃及延伸入約旦、敘利亞和黎巴嫩，涉事管段輸送天然氣往南部3個發電站。天然氣管直徑長36吋，每日天然氣流量為700萬立方米。俄羅斯與伊朗協助敘利亞政府於2018年，把ISIS武裝分子逐出大馬士革東北約40公里的杜邁爾，但殘餘分子仍盤據該城以東的巴迪亞（Badia）沙漠地區。敘利亞今年早前曾致信聯合國安全理事會，陳述恐怖分子攻擊其電力基建、天然氣及煉油廠等。

遇襲位置此前曾發生過5次爆炸。石油礦物資源部長加尼姆（Ali Ghanem）說：「初步顯示，這是一宗恐怖襲擊。」美國國務院敘利亞特使傑弗里（James Jeffrey）表示，美方尚在研究事故，但「幾乎肯定是ISIS襲擊」。

（彭博社/法新社/敘利亞通訊社）