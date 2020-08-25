英揆籲9月如常開學 稱感染風險低

英國暑假下周結束，約翰遜表示，讓學童復課是幫助國家及恢復經濟的關鍵一步。他表示，在學校感染新冠病毒的可能性「非常低」，又稱孩童再繼續不上學，對他們的身心發展和健康會造成更大傷害。他說：「我們讓孩子重返課室學習和與他們的朋友一起，是很重要的。沒有東西比孩子返回學校對他們的人生有更大影響。」

多月來淡化疫情的約翰遜強調，政府的政策是根據科學和醫療專家的指引，稱現時大家對新冠病毒的認知已較年初時深很多。他說，學校向學生安全地重開，是他的道德責任。

英國首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）較早前亦表示，學童留在家不上學，對他們可能造成更大傷害，而證據顯示中小學學童上學感染的風險甚低。

《衛報》引述保守黨高層稱，約翰遜在英國日前出現A Level公開試評分風波後，在教育政策上執掌控制權，架空備受下台壓力的教育大臣韋廉信（Gavin Williamson），試圖在這關鍵時刻贏取家長信任。

早前復課爆疫 1/3家長憂慮

工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）表示，他都希望學童下月回校上課，但政府應對疫情和今年A Level成績所展現的無能，令學童重返校園面對嚴重風險。自民黨教育發言人莫蘭（Layla Moran）亦說，家長感到擔心，政府有必要快速加強檢測和追蹤，並確保學校有精神健康支援和財政資源應付重開，包括聘請專業人員為學校定時深入清潔。教師工會則希望政府制訂B計劃，當學校出現爆發時能及時應對。

政府數據顯示，英格蘭學校今年較早重開時，有30個群組爆發個案，涉及30名兒童和91名職員。周末公布的一項民調顯示，有1/3家長對送子女回校感到憂慮。

（衛報/獨立報/路透社）