美緊急批准血漿治療 專家質疑白宮施壓

衛生部長稱可提高35%存活率

特朗普上周曾指摘有FDA出於政治考慮沒對恢復血漿批出緊急授權，有消息人士周日向美國有線新聞網絡（CNN）表示，FDA檢視了額外資料後通報該緊急授權決定。衛生部長阿扎稱涉及7萬名志願者參與的研究證明了緊急授權正當性。阿扎指他們取得的數據顯示，患者在確診3天內接受含有高水平抗體的恢復血漿治療的話，治療受益最大；在那些治療受益最多的患者中，他們的存活率提高了35%。

CNN指阿扎提及的，相信是本月12日公布的一項未經同行審閱的全國研究，當中3.5萬名病人接受恢復血漿治療，結果指8.7%在確診3天內治療的患者死亡，確診4天或以後治療的患者死亡率則約12%；而用有高水平抗體血漿治療的病人，相比以抗體較少的血漿治療的病人，前者在一周內死亡率低35%。

美國傳染病學會（IDSA）主席費萊（Thomas File）質疑目前缺乏隨機對照試驗數據，以全面了解恢復血漿的治療效用。費城兒童醫院疫苗教育中心總監奧菲特（Paul Offit）認為FDA是受到白宮壓力下作出此決定。

（CNN）