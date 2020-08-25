黑人遭警7槍轟背 威斯康星爆示威

警喝令「扔開刀」 目擊者稱無武器

槍擊事件緣於3名警員周日下午5時11分奉召處理一宗家庭案件。事發現場街坊陳述及手機短片顯示，29歲黑人男子布萊克（Jacob Blake）當時把3名兒子置於車子後座，然後想返回車上開車期間，遭兩警持槍指着，並喝令他「扔開刀」等。布萊克打開駕駛座的車門時，有警員扯他落車，朝他的背部近距離連開7槍，後座的孩子目睹驚叫。

布萊克被送院急救，接受手術後傷勢仍然嚴重。目擊者稱，布萊克當時雙手沒有持武器或異物，在場的未婚妻也表示他沒有持械，沒有揮拳或擲物。街坊稱，槍擊前已有女警用電槍攻擊過布萊克。

州長譴責開槍 警員休假候查

事件重新挑起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）示威者的憤怒，當晚引發示威抗議警察濫用武力。示威者走向警察局和擠滿街頭，呼叫「無公義，無和平」，又縱火燒垃圾車，砸破警車車窗、踩上警車、刺破警車車胎等。防暴警持盾和警棍在警察局外與示威者對峙，一度施放催淚彈驅散人群。基諾沙市當局其後實施宵禁，從晚上10時15分至翌晨7時。

威斯康星州州長埃弗斯（Tony Evers）譴責槍擊事件，在Twitter道：「我們縱不清楚詳情，但肯定他不是首個遭執法人員槍殺、傷害或無情殺死的黑人。」涉事警員被勒令休假候查。數以千人在網上聯署請願，要求檢控涉事警員。

（全國廣播公司）