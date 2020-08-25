拜登擴領先優勢 特朗普白人支持度增

美國廣播公司民調顯示拜登在黨大會後支持度達45%，較前一周增加了5個百分點，特朗普同期由35%滑落到32%。RealClearPolitics截至上周六（22日）的綜合民調則顯示，50%受訪者支持拜登，比特朗普高7.6個百分點。

拜登前晚在美國廣播公司的訪問中，承認選民質疑年過七旬候選人的健康屬正常。惟他強調個人身心足以勝任兩個總統任期，還向特朗普挑戰比試彼此的精神健康。要是拜登當選，他履新時將年屆78歲，成為美國史上最年邁總統。74歲特朗普倘獲連任，任滿時也會超過現紀錄保持者、卸任時77歲的列根。拜登曾表明只當過渡人選，暗示只當一屆總統，但當被記者問及會否擔任兩個總統任期時，他答道：「絕對。」

特朗普目前民望雖落後，但未必一定敗選。《華爾街日報》提到，上屆這個時段特朗普同樣落後希拉里9個百分點，但他最後仍然勝出。當年對他持負面印象者比正面者高33個百分點，但現在縮窄至只有12個百分點。另外，特朗普這四年間在白人選民心中的形象亦改善了，由當年持負面印象者高出19個百分點，到現在持平，就連支持他的少數族裔也微增了約5個百分點。

（彭博社/有線新聞網絡/華爾街日報）

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