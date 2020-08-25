稱專注家庭 心腹顧問康韋離職掀震盪

丈夫同日退出反特朗普組織

53歲的康韋表示，辭職完全是個人決定，已於周日晚知會特朗普，但仍預定周三在共和黨大會發言。康韋在聲明中表示，雖與丈夫在一些議題立場不同，但對於孩子這最重要的事情上看法一致。康韋與丈夫育有4名孩子，她稱現在為了孩子將會「少一些鬧劇，多一點母愛」（less drama, more mama）。喬治亦宣布退出他有份創立的「林肯計劃」（Lincoln Project），稱希望更專注家庭。該組織由一群反對特朗普的共和黨人組成，希望阻止特朗普連任。

特朗普2016年競選總統時，康韋是他委任的第3名競選經理，一直是特朗普最忠心和敢言的捍衛者之一。作為共和黨策略師及資深民調專家，康韋也是首名打贏總統選戰的女競選經理。康韋除了是白宮高級顧問，亦是特朗普的顧問，在政府內有相當大的影響力。

女兒稱遭其工作毁生活

政見分歧不限於夫婦之間，他們的15歲女兒克勞迪婭（Claudia）上周六在Twitter稱，其母將在共和黨全國代表大會發言，令她感到非常痛苦，又稱要離開父母。她稱，母親的工作一開始就毁了她的生活，令人心碎的是她繼續這一條道路，並多年來目睹其子女受苦。克勞迪婭形容這很自私，稱一切都是為了金錢和名聲。

（BBC/Politico/中央社）

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