「特朗普黨大會」闡述結束依賴中國 家人親信撐場 幕僚預告破例每晚發言

受新冠疫情影響，上周的民主黨全國代表大會幾乎全是網上舉行，但共和黨大會部分活動仍會有現場人士參與。CNN引述知情人士報道，特朗普與副總統彭斯周一會出席北卡羅萊納州夏洛特市的大會現場，屆時336名黨代表會投票正式提名特朗普及彭斯為正副總統候選人。

幕僚憂沒壓軸高潮 反對每晚亮相

特朗普陣營高級顧問米勒（Jason Miller）周日稱，觀眾將可在大會「每晚不同時段」聽到特朗普講話，但未有詳述到底是現場發言還是播放預錄影片。特朗普陣營顧問向CNN稱，部分幕僚質疑特朗普每晚亮相決定，認為若他每晚都成焦點，會令最後一晚接受提名的高潮減退。

米勒稱，共和黨本周將展現一個「樂觀和充滿希望的大會」，與上周民主黨大會「充斥大量不滿」截然不同。他稱共和黨大會將集中強調特朗普過去4年的政績，並勾勒第二任期的願景。特朗普競選陣營周日發表聲明公布黨大會講者名單，並強調這4晚的大會「將向美國的偉大故事及撰寫這故事的美國人致敬，以及表彰特朗普的『讓美國再偉大』議程如何令他們成功」。在講者陣容中，每晚都最少有一名特朗普家人亮相，包括其妻兒、長女兼白宮高級顧問伊萬卡等。白宮強調伊萬卡以個人身分出席大會，沒違反聯邦法例禁止公務員參與政治活動規定。

小布殊不參與 多名共和黨參議員缺席

與上周民主黨大會「星光熠熠」不同，共和黨唯一在世的前總統小布殊及2012年總統候選人、現任參議員羅姆尼均不會出席今屆大會，在選情激烈的州份，多名共和黨參議員亦缺席。特朗普內閣成員中，國務卿蓬佩奧周二將在訪問以色列期間越洋發言，他將讚揚特朗普的政策成就，尤其是他在中國取得的成績與朝鮮的外交關係等。

特朗普將於周四在白宮南草坪發表接受提名演說，被民主黨批評「公器私用」。

報道指考慮購英疫苗應用助選情

目前民調落後、被指處理新冠疫情不力的特朗普，一直被指希望疫苗面世能成為「10月驚奇」，扭轉選情。《金融時報》報道，特朗普政府考慮為英國藥廠AstraZeneca與牛津大學研究的新冠疫苗提供緊急使用授權，以便11月3日大選前投入使用。該疫苗臨牀測試初步結果理想。但路透社報道，AstraZeneca否認曾跟華府討論授權。

（華盛頓郵報/CNN/金融時報）

（美國大選）