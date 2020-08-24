「波羅的海之路」人鏈撐白俄 明斯克10萬人上街 國防部威脅出兵

立陶宛人鏈將從主教座堂廣場延伸至梅迪尼恩凱（Medininkai）邊境檢查站，長約30公里，當年曾經參與組成人鏈的立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）亦預計會出席集會。其他國家如拉脫維亞與白俄接壤地區、愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）和其他曾受蘇聯統治的國家，亦計劃發起人鏈活動聲援白俄人民。捷克首都布拉格亦有民眾打算沿地標查理大橋組人鏈。

在維爾紐斯生活的20歲白俄學生指人鏈活動會跟1989年那次人鏈一樣，成為自由的象徵。維陶塔斯·馬格努斯大學（Vytautas Magnus University）的白俄研究員丘利茨卡婭（Tatsiana Chulitskaia）認為，活動即使僅是象徵式支持，仍然很重要：「令白俄民眾感到並不孤單。」

白俄的抗爭潮在本月9日的總統大選結果出爐後爆發，連任的總統盧卡申科被指舞弊。反對派呼籲民眾昨再發起大型示威，迫使盧卡申科下台。首都明斯克獨立廣場再有數以萬計群眾上街，參與抗議盧卡申科的無大台領導「新白俄羅斯遊行」；示威群眾擠滿市中心主要幹道，唱歌拍手，高呼「盧卡申科下台」等口號。

媒體揭軍車入明斯克

國防部發表聲明，形容示威者是「法西斯主義者」，警告示威者不能褻瀆紀念第二次世界大戰受害軍人的紀念館，威脅「會有軍隊而不是警察招呼你們」。半島電視台記者發現，有士兵乘軍車出沒於明斯克市內，為8月9日選舉爭議爆發示威以來首見。

盧卡申科上周六視察接壤波蘭邊境格羅德諾（Grodno）的軍方部隊後，下令軍隊進入全面戰備狀態，稱北約在波蘭及立陶宛的部隊於接壤白俄的邊境附近有所動作。北約反駁稱有關說法毫無根據。

俄外長斥白俄反對派欲製造流血

俄羅斯外長拉夫羅夫昨斥流亡立陶宛的白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）正蓄意製造不穩，又質疑她經常用英文發言是針對西方觀眾。他指示威者要盧卡申科下台是要推動「委內瑞拉式」的危機，質疑反對派想煽動白俄保安部隊鎮壓，製造流血。

（半島電視台/CNN/法新社/BBC）