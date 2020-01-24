特朗普轟FDA「深層政府」拖慢疫苗實驗

特朗普上周六在Twitter說：「在FDA的深層政府，或什麼人，使藥廠很難找人來測試疫苗和療程。顯然地，他們想拖至11月3日之後。必須集中速度，挽救生命！」他在帖下還標注了他去年提名出任FDA局長的哈恩（Stephen Hahn）。他同日還發帖，對FDA今年6月撤回對抗瘧疾藥物「羥氯喹」用於醫治新冠肺炎的緊急授權，表達不滿。

佩洛西：言論非常危險 超接受範圍

美國眾議院議長佩洛西上周六批評特朗普的言論「完全超越可接受範圍」，指他損害美國人的健康及福祉，嘗試插手干涉FDA基於科學的決定。

科學家和FDA前官員迅速反駁特朗普。有的批評特朗普「妖魔化」FDA，有的呼籲勿將FDA的工作政治化。藥業代表也表示，FDA沒有為政治理由推遲疫苗。

特朗普陣營一直被指希望疫苗能在大選前面世，以利他勝選。

（華盛頓郵報）