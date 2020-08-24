偏遠鄉鎮受苦 特朗普選情有暗湧

郵遞延誤 農戶訂500雞苗死剩25隻

緬因州飼養家禽的漢普森（Rhiannon Hampson）憶述最近因為郵遞延誤，所訂的一批500隻雞苗，到她收到時大概只剩25隻奄奄一息。

不少小農戶負擔不起運送車隊，因而十分依賴郵政服務。如今他們擔心，郵政署的財政問題、政治化加上新冠疫情，將令他們成為郵政危機下的最大受害者。有農戶表示，他們的雞苗在郵政倉庫裏丟失、被困卡車內數日、在盒子裏窒息或被疫情下海量的包裹壓死。

上屆票投特朗普 今屆不再支持

在南卡羅萊納州比奇島，花農法默（Jenks Farmer）曾寄百合花球莖給北卡州的客人，但事隔一周，發現仍滯留在路易斯安那州。他說：「我的業務雖不涉政治，但它依賴經濟和政治領袖。」

特朗普反對民主黨為郵政緊急撥款250億美元，其保守派盟友亦主張郵政私有化或削減預算。但本月中無黨派智庫尼斯卡寧中心（Niskanen Center）一項民調反映，賓夕法尼亞州素來支持共和黨的鄉郊選民，不大可能支持主張削減郵政預算或將之私有化的候選人。

俄亥俄州西部農民吉布斯（ Chris Gibbs）2016年投票給特朗普，但他今年成立了鄉村宣傳組織，抨擊特朗普政策損害美國鄉郊的穩定，使人失望。

（紐約時報）