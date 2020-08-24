美眾院千億救郵署 參院領袖斥噱頭 麥康奈爾明言將阻止

美國郵政署為聯邦政府獨立機構，自1970年代起依靠郵政服務及產品收益營運，自負盈虧。惟近年因競爭加劇及寄件量大減，郵政署自2006年起連年虧損，迄今債務達1600億美元（約1.2萬億港元）。現任郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）6月上任後調整郵政運作以減省成本，包括縮短郵局營業時間及減少郵政人員加班時間等，惟導致郵件送遞延誤，被質疑與特朗普表明要阻礙郵寄投票有關。德喬伊上周二（18日）讓步，宣布暫停有關調整至大選結束。

257：150通過 26共和黨議員倒戈

眾議院議員在議長佩洛西號召下提早結束暑假，商討以維持郵政服務正常運作為旨的《為美國送遞法案》（Delivering for America Act），內容包括向郵政署提供250億美元緊急資金，撤回改革措施，在2021年1月或新冠病毒疫情緊急狀態結束前禁止改動郵政服務流程，以及要求署方優先處理選舉郵件，確保選票迅速送遞等。法案以257票對150票通過，其中有26名共和黨議員倒戈支持，另有23名共和黨議員沒投票。有關撥款原為今年3月眾院提出的疫情援助方案其中一環，惟未獲參院通過。

提出法案的眾議院監管與改革委員會主席、民主黨眾議員馬洛尼（Carolyn Maloney）批評，在疫情下與選舉臨近之際推行有關郵政改革「不可理喻」。佩洛西強調法案不僅關乎大選，亦影響疫下國民生活，批評德喬伊的承諾含糊，立法有必要。

特朗普斥民主黨「選票騙局」

總統特朗普在眾院表決後於Twitter發文，斥法案是民主黨的「選票騙局」，強調郵政署代表已多番表明「不需金錢亦不會改變郵政署運作」，但民主黨仍堅持為政治目的向郵政署提供無需要的資金。白宮幕僚長梅多斯強調，特朗普支持郵政署，但法案無助解決當前問題。

保守派智庫：兩黨政治化郵政危機

共和黨籍的參議院領袖麥康奈爾則強調「絕對不會通過」法案，批評民主黨散播陰謀論。麥康奈爾計劃將郵政署救亡資金減至100億美元，並包含在其他抗疫救市措施中綑綁式通過。

輿論對郵政署未來感憂慮。有民眾上周六發起「救救郵政署」示威，全國各州數百個社區響應。一些長期主張郵政改革的保守派智庫亦對特朗普不斷聲稱郵政選票助長舞弊感厭倦，擔心這反而損害改革。保守派智庫R Street 研究所副主席科薩爾（Kevin Kosar）便稱，特朗普在這議題上製造不必要混亂。他在Politico撰文，指出郵政署長期陷赤字，實質需要改革應付社會改變，但目前在疫情下郵服務需求增加而令改革難以推行。他亦斥民主黨一邊要郵政署控制成本，一邊又要維持現有服務，又將德喬伊妖魔化，難以長遠挽救郵政。他預料，眾院通過議案，參議院無視，然後再次在下次抗疫經濟刺激法案再就問題吵鬧，「美國郵政服務則繼續艱難捱下去。」

（路透社/法新社/Politico）