加州山火6死 州長求澳加協助

特朗普斥州政府需負責

加州過去幾天有近1.2萬次閃電，點燃逾560個新火頭，在高達38℃酷熱天氣與強風催化下，火場不斷擴大。當局上周五表示，部分火場面積較前一天擴大了一倍。其中三藩市附近的3處大火，已焚毁逾2000平方公里土地，帕羅奧圖（Palo Alto）以東的大火和薩克拉門托（Sacramento）以南的葡萄酒之鄉的大火，更是加州史上第七大和第十大山火。部分火舌還逼近聖克魯斯市（Santa Cruz）及擁有2000年樹齡紅杉樹的大盆地紅杉州立公園。

加州已出動逾1.2萬名消防員撲火，加上俄勒岡、新墨西哥、得州等十多州均調動消防員與消防車、飛機等滅火工具支援。山火迄今導致至少6人死，包括消防員在內43人受傷，500多間建築被燒毁，17.5萬人被迫疏散。

特朗普在上周四一場競選活動中，批評加州政府一直沒有聽從他的建議，清理易燃的破損樹木和落葉，威脅扣起聯邦撥款。

（三藩市紀事報/BBC/澳洲廣播公司）